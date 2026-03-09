Lehečka slaví skvělý skalp ve čtyřhře. S Arendsem vyřadili wimbledonské šampiony
Lehečka/Arends – Cash/Glasspool 6:3, 6:4
Lehečkovi se v poslední době moc nedaří. Ve své hlavní disciplíně má letos na kontě stejně porážek jako výher a na tisícovce v Indian Wells potřetí ze čtyř účastí skončil už ve druhém kole, tentokrát prohrál snadno s argentinským antukářem Sebastianem Báezem. Podnik v Kalifornii pro něj ale ještě nekončí.
Český tenista se přihlásil i do čtyřhry, ve které spojil síly s Nizozemcem Arendsem. A hned v úvodním společném zápase se postarali o obrovské překvapení a slavili velmi cenný skalp. V prvním kole vyřadili nasazené dvojky a šampiony loňského Wimbledonu Cashe s Glasspoolem.
Lehečkovi s Arendsem stačil v první sadě jediný brejk, který získali v osmém gamu. Na vlastních servisech jedinou brejkbolovou hrozbu odvrátily a za necelou půlhodinu vyhráli úvodní dějství.
Ve druhém setu prolomili podání Britů hned v úvodním gamu. Na příjmu se dostali i k dalším brejkbolům a měli šanci jít do vedení 3:0. Tentokrát ale neuspěli a druzí nasazení snížili. Česko-nizozemská dvojice smazala šance soupeřů i v šestém gamu, servis ani jednou v zápase neztratila a velké favority vyřadila.
O postup do čtvrtfinále si Lehečka s Arendsem zahrají proti sehrané dvojici a hráčům elitní deblové padesátky Indem Yukim Bhambrim a Švédem Andrem Goranssonem.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře