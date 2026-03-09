Lehečka slaví skvělý skalp ve čtyřhře. S Arendsem vyřadili wimbledonské šampiony

DNES, 14:00
Aktuality 1
INDIAN WELLS - Jiří Lehečka (24) na tisícovce v Indian Wells opustil soutěž dvouhry už po úvodním vystoupení, v turnaji však stále pokračuje ve čtyřhře po boku Sandera Arendse (34). Česko-nizozemská dvojice v prvním kole zaznamenala velmi cenný skalp, když vyřadila 6:3, 6:4 úřadující vítěze Wimbledonu Brity Juliana Cashe a Lloyda Glasspoola.
Profily hráčů (7)
Lehečka Jiří
Arends Sander
Glasspool Lloyd
Cash Julian
Jiří Lehečka si připsal parádní skalp v deblu (@ ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Lehečka/Arends – Cash/Glasspool 6:3, 6:4

Lehečkovi se v poslední době moc nedaří. Ve své hlavní disciplíně má letos na kontě stejně porážek jako výher a na tisícovce v Indian Wells potřetí ze čtyř účastí skončil už ve druhém kole, tentokrát prohrál snadno s argentinským antukářem Sebastianem Báezem. Podnik v Kalifornii pro něj ale ještě nekončí.

Český tenista se přihlásil i do čtyřhry, ve které spojil síly s Nizozemcem Arendsem. A hned v úvodním společném zápase se postarali o obrovské překvapení a slavili velmi cenný skalp. V prvním kole vyřadili nasazené dvojky a šampiony loňského Wimbledonu Cashe s Glasspoolem.

Lehečkovi s Arendsem stačil v první sadě jediný brejk, který získali v osmém gamu. Na vlastních servisech jedinou brejkbolovou hrozbu odvrátily a za necelou půlhodinu vyhráli úvodní dějství.

Ve druhém setu prolomili podání Britů hned v úvodním gamu. Na příjmu se dostali i k dalším brejkbolům a měli šanci jít do vedení 3:0. Tentokrát ale neuspěli a druzí nasazení snížili. Česko-nizozemská dvojice smazala šance soupeřů i v šestém gamu, servis ani jednou v zápase neztratila a velké favority vyřadila.

O postup do čtvrtfinále si Lehečka s Arendsem zahrají proti sehrané dvojici a hráčům elitní deblové padesátky Indem Yukim Bhambrim a Švédem Andrem Goranssonem.

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP Masters 1000 v Indian Wells

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
PTP
09.03.2026 14:29
Solidní servis a základní údery + spojení s deblovým specialistou = výsledky
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist