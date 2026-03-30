Lehečka slaví žebříčkové maximum, Menšík padá. Muchová je krůček od elitní desítky
Čtyřiadvacetiletý Lehečka si v Miami zahrál největší finále kariéry, v němž v neděli podlehl 4:6, 4:6 světové dvojce Janniku Sinnerovi z Itálie. Své žebříčkové maximum si rodák z Mladé Boleslavi vylepšil o dvě pozice, na 16. pozici vystoupal loni v září.
Dosavadní česká jednička Jakub Menšík při obhajobě loňského senzačního titulu vypadl v Miami ve 3. kole a klesl o 13 míst na 26. příčku. Ve stejné fázi skončil na Floridě Španěl Carlos Alcaraz, nicméně světovému žebříčku stále vévodí před Sinnerem s náskokem více než 1000 bodů.
Devětadvacetiletá Muchová potvrdila vydařený úvod roku třetí letošní semifinálovou účastí. V zápase o postup do druhého finále v sezoně podlehla vítězka únorového turnaje v Dauhá Američance Coco Gauffové. I tak přeskočila v žebříčku Lindu Noskovou, které nyní patří 14. pozice.
Post světové jedničky potvrdila obhajobou titulu Běloruska Aryna Sabalenková a po předchozím triumfu v Indian Wells zkompletovala Sunshine Double. Na druhou Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu má k dobru téměř 3000 bodů.
Lehečka v životním finále po boji padl. Sinner ovládl i Miami a získal Sunshine Double
Jakubova 12. pricka byla super po dlouhe dobe a asi nejlepsi cesky vysledek na delsi dobu. Jirka nevim jestli ma potencial ji prekonat. Jak to vidite, obhajuje moc bodu na antuce?
10 Medvedev 3610
11 Bublik 3345
12 Ruud 2625
13 Cobolli 2520
14 Lehečka 2490
Jen jsem zkusil vtip..
V top 30 byla naposledy v říjnu 2023, takže se jedná o návrat po skoro 2,5 letech. Náskok na 51. místo má teď 322 bodů a top 50 by tak měla mít jistou až do konce antukové sezony.
Výsledky, které jí tam pomohly:
titul Praha,
sf. Monterrey
čf. Merida, Bogota
4. kolo Peking
3. kolo French Open, Řím, Montreal a Miami
Pak ještě uhrála 2. kolo na AO + Wimbledonu a z kvalifikace na pětistovkách ve Štrasburku a Adelaide.
1. Sabalenka
2. Rybakina
3. Pegula
4. Svitolina
5. Muchova
6. Mboko
7. Gauff
8. Andreeva
9. Anisimova
10. Bencic
V top 10 aktualne mame -
2 maminky.
1 Konzistentni hraclu z Buffala Sabers, (letos utoci na PO SC;-)
2 nactilete talentovane hracky (1 pomalu a skromne jde nahoru, druha se nam spis sesouva neskromne dolu)
1 se zdravotnim problemy, nezname priciny se schopnosti i tak hrat finale M.
1 bombu, ktera bud vybouchne, nebo souperku odbouchne
2 hracky ve vysoke forme (jedna zavisla na Vlkovi, druha zavisla na finalovem black outu)
ale hlavne 1 tenisovou umelkyni;-)
V zavesu...
Swiatek jiz mimo top10 (lovi na Majorce)
Jovic splaskla jak bublina, treba ji neco nafoukne, uvidime jestli se do top race dostane
Bucsa - spanelska delnice si bude spis udrzovat sve misto
Cirstea - veteranka, ktera to vytahla na slusne misto
Noskova - nelovi zatim trenera, ale spis micky ze site
Ostapenko - lovi vic micky z autu a tribun
Eala - tu zase lovi ceske hracky
Mertens - udrzuje si svou kvalitu
Birrell - uvidime jestli to nekam vic posune, doporucuji normalni pivo
Bejlek - pokud si udrzi pozici v top 20 bude to skvely uspech.:-)