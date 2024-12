Lehečka začal sezonu cennou výhrou. V Brisbane si vyšlápl na loňského finalistu Runeho

05:01

Tsitsipas na UC prohrál se Ševčenkem

Řečtí tenisté se na United Cupu dostali v přímém souboji o první místo ve skupině a postup do čtvrtfinále do problémů. S Kazachstánem prohrávají 0:1 poté, co 11. hráč světa Stefanos Tsitsipas nečekaně prohrál 4:6, 6:7 s Alexandrem Ševčenkem. O úspěchu Kazachů může rozhodnout světová šestka Jelena Rybakinová proti Marii Sakkariové.