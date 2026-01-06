Lehečku v Brisbane zastavilo zranění pravého kotníku. Musel skrečovat a loňský titul neobhájí
Lehečka – Korda 3:6, 2:1 skreč
Lehečka v osmifinále v Brisbane proti Kordovi neměl v první sadě žádnou šanci při podání Američana, v prvních čtyřech hrách na příjmu uhrál jediný bod. V osmé hře i kvůli vlastním chybám poprvé v zápase přišel o podání, a přestože se poté na returnu poprvé dostal na skóre 30:30, ztrátu sady odvrátit nedokázal a po půl hodině hry prohrával 0:1.
Českého tenistu od začátku lehce limitoval pravý kotník, který měl od začátku utkání obvázaný a stěžoval si na něj už v první sadě. V začátku druhého dějství se však zřejmě bolesti zvyšovaly a Lehečka se rozhodl za stavu 2:1 utkání vzdát. V Brisbane tak neobhájí loňský titul.
Lehečka proti Kordovi oba předchozí duely vyhrál. Před dvěma lety naprosto dominoval taktéž v Austrálii, když v semifinále v Adelaide ztratil jen tři hry a následně zde získal svůj premiérový titul. Český hráč byl úspěšnější i loni v Monte Carlu, kde během velmi nepovedeného období slavil proti Kordovi jedinou výhru z osmi zápasů.
Výsledky turnaje ATP 250 v Brisbane
