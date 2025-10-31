Letošní kometa vyškolila slovenskou hvězdičku. Životní jízda Pohánkové v Indii skončila

DNES, 14:27
WTA ČENNAÍ - Mia Pohánková (17) dotáhla své první kariérní vystoupení v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu až do čtvrtfinále. V něm ale dostala lekci od jedné z komet letošní sezony Janice Tjenové (23). Přemožitelka Lindy Fruhvirtové na kurtu dominovala a slovenskou hvězdičku v indickém Čennaí přehrála za 71 minut hry snadno 6:3, 6:1.
Mia Pohánková skončila v Indii ve čtvrtfinále (© TASR/Profimedia)

Tjenová – Pohánková 6:3, 6:1

Zatímco šampionka ročníku 2022 Fruhvirtová vedla nad Tjenovou o set a brejk a náskok měla i v rozhodující sadě, Pohánková nedokázala vzdorovat takřka vůbec. Krok s indonéskou kometou držela jen v úvodu utkání, když srovnala z 1:3 na 3:3.

Zbytek zápasu byl ovšem kompletně v režii Tjenové. Favoritka ztratila v následujícím průběhu už jen jeden game, byla dva míčky od toho, aby slovenské hvězdičce nadělila kanára, a na postup potřebovala pouhých 71 minut.

Navzdory jednoznačné porážce má Pohánková za sebou velmi povedenou premiéru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Slovenská teenagerka tak dál pokračuje v životním období, které zahrnuje triumf v dívčím Wimbledonu a také třetí místo na právě skončeném juniorském Turnaji mistryň.

Rovněž Tjenová prožívá nejlepší období své kariéry. Do světa profesionálního tenisu naplno vstoupila až loni a už stihla posbírat 14 trofejí na okruhu ITF. Na začátku sezony figurovala na 411. místě a v pondělí by se mohla posunout do TOP 70 žebříčku.

Rodačka z Jakarty se v posledních měsících prosazuje už i na nejvyšším ženském okruhu. Nedávno se dostala z kvalifikace až do druhého kola US Open, pak hrála finále v brazilském Sao Paulu a nyní exceluje v Indii, kde počtvrté v kariéře hraje hlavní soutěž na nejvyšší tour. V sobotu bude usilovat o už druhé finále na této úrovni.

Výsledky turnaje WTA 250 v Čennaí

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.10.2025 17:24
Tak slovenské diamanty změkly. Změkly na úroveň erekce stoletého muže. Ale nemějte o ně obavu. Ony zase ztvrdnou na úroveň Rocca Siffrediho.
Reagovat
com
31.10.2025 15:36
slovenske diamanty došly
Reagovat
muster
31.10.2025 17:09
gumičky nedošly, vylejte nálev
Reagovat
PTP
31.10.2025 17:10
Udělej si čulibrka
Reagovat
Mantra
31.10.2025 15:05
životem se tady dneska hází sem tam
Reagovat
Serpens
31.10.2025 15:03
Tak nevím, jestli čtvrtfinále považovat za životní jízdu. Obsazení turnaje jsme si všichni vědomi. Viz životní jízda Fruhvirtové před lety.
Reagovat
muster
31.10.2025 15:11
ta jízda Fru bude možná zpětné vyhodnocena jako pravdivá
Reagovat
Tomas_Smid_fan
31.10.2025 15:18
to by bylo smutné...
Reagovat
tommr
31.10.2025 16:10
a bohužel skoro jisté ...
Reagovat
muster
31.10.2025 17:01
jako nepřejí jí to, ale napadlo mě to
Reagovat

Nový komentář

