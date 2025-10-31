Letošní kometa vyškolila slovenskou hvězdičku. Životní jízda Pohánkové v Indii skončila
Tjenová – Pohánková 6:3, 6:1
Zatímco šampionka ročníku 2022 Fruhvirtová vedla nad Tjenovou o set a brejk a náskok měla i v rozhodující sadě, Pohánková nedokázala vzdorovat takřka vůbec. Krok s indonéskou kometou držela jen v úvodu utkání, když srovnala z 1:3 na 3:3.
Zbytek zápasu byl ovšem kompletně v režii Tjenové. Favoritka ztratila v následujícím průběhu už jen jeden game, byla dva míčky od toho, aby slovenské hvězdičce nadělila kanára, a na postup potřebovala pouhých 71 minut.
Navzdory jednoznačné porážce má Pohánková za sebou velmi povedenou premiéru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Slovenská teenagerka tak dál pokračuje v životním období, které zahrnuje triumf v dívčím Wimbledonu a také třetí místo na právě skončeném juniorském Turnaji mistryň.
Rovněž Tjenová prožívá nejlepší období své kariéry. Do světa profesionálního tenisu naplno vstoupila až loni a už stihla posbírat 14 trofejí na okruhu ITF. Na začátku sezony figurovala na 411. místě a v pondělí by se mohla posunout do TOP 70 žebříčku.
Rodačka z Jakarty se v posledních měsících prosazuje už i na nejvyšším ženském okruhu. Nedávno se dostala z kvalifikace až do druhého kola US Open, pak hrála finále v brazilském Sao Paulu a nyní exceluje v Indii, kde počtvrté v kariéře hraje hlavní soutěž na nejvyšší tour. V sobotu bude usilovat o už druhé finále na této úrovni.
