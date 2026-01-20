Lindu vlastně vůbec neznám, přiznala Valentová. V Melbourne se čeká český souboj
Ve svých osmnácti letech se Valentová stává jednou z nejsledovanějších tenisových teenagerek. Na začátku loňského roku figurovala na 239. místě světového žebříčku, dnes už ale patří mezi elitu. A může se pyšnit třeba tím, že na grandslamech zatím pokaždé, tedy v obou případech, prošla přes první kolo.
V Paříži porazila domácí Chloé Paquetovou, v Melbourne Mary Jointovou. Takže to nebyla první zkušenost se zápasem proti domácí hráčce.
"Bylo to opravdu skvělé, moc jsem si to užila. Bylo tam dost lidí, velký stadion. Bylo znát, že Maye fandili, ale snažila jsem se si to užít co nejvíc. Ale já se na to psychicky připravovala už od losu. Loni na French Open proti Francouzce to bylo mnohem horší, ale zase mi to dalo mi to spoustu zkušeností," vyprávěla Valentová.
Stejně tak byla mladá česká tenistka ráda za zkušenost ze zápasu s nasazenou Jointovou. Skóre se pohybovalo jako na houpačce. Nakonec ale větší jistotu i psychickou odolnost prokázala navzdory 37 nevynuceným chybám Valentová. "Byl to rozhodně těžký zápas a někdy je důležité, mít těžší první kolo. Jsem ráda, že jsem postoupila," vyprávěla.
Do derby s krajankou Lindou Fruhvirtovou tak půjde rodačka z Prahy uvolněná. Přiznává ale, že i když u jmen obou hráček bude svítit česká vlajka, moc toho o sobě tyto dvě mladé naděje nevědí.
"Vídáme se jen občas a nikdy jsme spolu nehrály, takže ani nevím, co očekávat. Ale jsem si jistá, že to bude opravdu dobrý zápas. Je jen škoda, že nebudeme hrát na opravdu velkém kurtu!" posteskla si Valentová. Organizátoři souboj českých vycházejících hvězdiček umístili na kurt číslo 7 na konec dne. Před nimi zde ale ve druhé rundě bude hrát třeba Karolína Plíšková.
