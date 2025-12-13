Los Turnaje mistrů do 20 let bez Menšíka. Největším favoritem je americká hvězdička

DNES, 20:48
Celkově osmý ročník Turnaje mistrů do 20 let odhalil rozlosování obou základních skupin. Letošní edice se nakonec nezúčastní Jakub Menšík, který měl plnit úlohu nasazené jedničky. Roli největšího favorita převezme loňský finalista Learner Tien. Američan má za sebou životní sezonu a neměl by chybět v závěrečných kolech.
Learner Tien obhajuje finálovou účast (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Menšík s účastí na Next Gen ATP Finals počítal, ale zdravotní problémy v závěru sezony mu nakonec cestu do saúdskoarabské Džiddy znemožnily. Roli největšího favorita a nasazené jedničky tak bude plnit loňský finalista Tien.

Američan, který nedávno v Métách poprvé triumfoval na nejvyšším okruhu, je v Modré skupině společně s debutanty Martínem Landalucem, dalším španělským tenistou Rafaelem Jódarem a Norem Nicolaiem Budkovem Kjaerem.

V Červené skupině budou o postup do vyřazovacích bojů usilovat Belgičan Alexander Blockx, Chorvat Dino Prižmič, Němec Justin Engel a americký tenista Nishesh Basavareddy, jenž jako jediný z těchto čtyř hráčů už Turnaj mistrů do 20 let absolvoval. Loni vypadl s bilancí 1:2 ve skupinové fázi.

Next Gen ATP Finals se hraje s netradičními pravidly a systémem Fast4 Tennis. Do semifinále postoupí dva nejlepší mladíci z každé ze dvou skupin. Akce, která neuděluje body do žebříčku ATP, ale nabízí krásné finanční odměny, proběhne od 17. do 21. prosince.

V úvodních třech hracích dnech dojde na skupinové boje, v sobotu 20. prosince se odehrají semifinále a turnaj vyvrcholí nedělním finále. Mezi bývalými šampiony najdeme například Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera nebo Stefanose Tsitsipase. Loňský ročník ovládl Joao Fonseca, který se stejně jako Menšík odhlásil.

Menšík zrušil Turnaj mistrů do 20 let

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
