Loučící se Monfils: Byl jsem na hranici možností, bylo jasné, že něco není v pořádku
Kariéru pařížského rodáka výrazně ovlivnily zdravotní problémy. I přesto se dokázal dostat na šesté místo světa či probojovat mezi poslední čtyři tenisty na Roland Garros v roce 2008 a o osm let později na US Open.
Právě v Aucklandu získal Monfils loni zatím svůj poslední třináctý titul na okruhu ATP. "Nevrátil jsem se s myšlenkou, že tady obhajuju titul. Už nic neobhajuji, nemusím si nic dokazovat. Prostě hraju a užívám si tenis. Už jen to, že jsem na kurtu, je pro mě velké vítězství," říkal manžel ukrajinské hvězdy Eliny Svitolinové.
A pokračoval: "Pokud dokážu ještě vyhrávat zápasy, tím lépe. Trochu stárnu, takže to není jednoduché. Od Wimbledonu jsem odehrál čtyři zápasy. Pořád ale dokážu hrát kvalitní tenis. Je to těžké, ale ne nemožné," dodal.
Právě v tomto období Monfils začal podle svých slov uvažovat o ukončení kariéry. "Byl jsem velmi unavený a měl jsem zdravotní problémy. Nebyl jsem schopen udržet solidní herní úroveň dva, tři nebo čtyři turnaje za sebou. V ten moment mi bylo jasné, že to není v pořádku. Cítil jsem, že jsem dosáhl na hranici svých možností," pokračuje Francouz.
S dalšími plány si příliš těžkou hlavu nedělá: "Po Austrálii bych rád jel do Jižní Ameriky. Dál to neřeším. Nejdůležitější ale pro mě bude samozřejmě Paříž. Pokud budu moci hrát i ve Spojených státech, bylo by to fantastické. Miluji Indian Wells i Miami. Pak bych taky rád startoval na US Open a v Monaku. Takže bych rád odehrál zhruba 12 turnajů," pokračuje loučící se tenista.
Budoucnost Monfilse je podle jeho slov jasně naplánovaná. "Budu pracovat ve finančním sektoru. Moje žena bude pokračovat v hraní tenisu. Budu doma s dcerou; nemyslím si, že budu moc cestovat, ale rozhodně mi to chybět nebude," uzavírá Monfils.
