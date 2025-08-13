Macháč je po životním titulu v útlumu. Ve zbytku sezony ho může čekat velký pád žebříčkem
Tomáš Macháč prožil povedený začátek sezony, odehrál skvělé zápasy v United Cupu, na Australian Open skončil až na raketě Novaka Djokoviče, zahrál si čtvrtfinále v Dallasu a na dalším podniku ATP 500 v mexickém Acapulcu slavil svůj premiérový triumf na okruhu a nakoukl do TOP 20.
Od té chvíle se však trápí výsledkově i zdravotně a na další úspěšný turnaj už více než pět měsíců čeká. Na amerických tisícovkách skrečoval anebo z turnaje musel odstoupit a přesun na evropskou antuku mu také nevyšel podle představ. Na pěti turnajích slavil pouhé dvě výhry.
Dalším šokem byl brzký kolaps ve Wimbledonu, kde prohrál ve druhém kole s neznámým Dánem Augustem Holmgenem, kterému podlehl po čtyř a půl hodinové bitvě. Na následujících podnicích v Torontu a Cincinnati pokaždé skončil hned na úvod a rozhodně není v dobré formě. Pokud se v následujících měsících bude stále trápit, tak má velký problém. Loni měl totiž skvělý závěr sezony a čeká ho mnoho obhajob. Ztráta velké porce bodů by pro něj znamenala drastický pád žebříčkem.
Minulý rok si na US Open zahrál premiérové osmifinále na grandslamu a v parádních výkonech pokračoval na turnajích v Asii. Na pětistovce v Tokiu byl set od postupu do finále, a na Masters v Šanghaji si připsal životní skalp Carlose Alcaraze a skončil až v semifinále na Janniku Sinnerovi. Posledním dobrým výsledkem v závěru sezony byl postup do čtvrtfinále halového podniku ve Vídni, kde podlehl ve třech setech pozdějšímu vítězi Jacku Draperovi, který zažíval ještě o stupeň lepší konec roku.
Macháč se stále drží v TOP 25 žebříčku, bodové rozdíly mezi hráči jsou však velmi malé a na záda mu dýchají tenisté v daleko lepší formě, kteří navíc do konce sezony tolik bodů neobhajují. Zda si své postavení udrží bude záležet nejen na zlepšení formy, ale také na zdravotní stránce. Český tenista totiž v posledních dvou sezonách musel častokrát utkání skrečovat.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pár turnajů před US Open
Loni:
Halle - 1. kolo (Fils)
Wimbledon - 2. kolo (Safiullin)
Umag - 1. kolo (Monteiro)
LOH - 2. kolo (Zverev)
Montreal - 1. kolo (Popyrin)
Cincinnati - 1. kolo (Purcell)
Letos:
Halle - čtvrtfinále (Bublik)
Wimbledon - 2. kolo (Holmgren)
Toronto - 1. kolo (Opelka)
Cincinnati - 1. kolo (Mannarino)
Bublik celý turnaj v Halle vyhrál, vyřadil i Sinnera. Holmgren na Wimblu předvedl fantastický výkon, hlavně na servisu... V Torontu nepříjemný Opelka, který dokáže upodávat kohokoliv (viď, Novaku, Démone...) a teď Mannarino, jenž si pak poradil i s Paulem a uvidíme, jak mu to půjde se Sinnerem. Jako jo, v těch zápasech nehrál svůj nejlepší tenis, ale stejně to nejsou tak strašné výsledky
Klidně může vyhrát třeba Tokyo a hned bude zase veseleji, moc bych se tomu ani nedivil. Třeba mu naopak tlak obhajob pomůže. Ať se daří, Tome