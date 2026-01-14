Macháč postoupil do prvního semifinále od titulu v Acapulcu. Přehrál i nebezpečného Munara
Munar – Macháč 4:6, 4:6
Macháč sezonu začal třísetovou prohrou s Jiřím Lehečkou v Brisbane, po příjezdu do Adelaide je však k nezastavení. Ve dvou setech vyřídil domácího Jamese Duckwortha, rozjetého kvalifikanta Quentina Halyse a ve čtvrtfinále i nebezpečného Španěla Munara.
Čech sebral soupeři podání hned ve třetí hře zápasu a o chvíli později měl šanci jít do vedení o tři gamy. Trojici brejkbolů však nevyužil. Na servisu byl ale naprosto suverénní. Ztratil na něm pouhých pět míčků a za 38 minut vedl 1:0 na sety.
I druhou sadu rozhodl jediný brejk. Ten si tentokrát Macháč připsal až v samotném závěru. Nejdříve v osmé hře odvrátil čtyři brejkboly Španěla a zvládl tak jedinou komplikaci v zápase při vlastním podání. Hned poté uspěl na returnu a v desátém gamu zápas dopodával.
Macháč tak postoupil do svého prvního semifinále po téměř roce. Naposledy se takto daleko dostal loni na přelomu února a března, když získal na pětistovce v Acapulcu svůj premiérový titul. O finále si zahraje buď s turnajovou dvojkou Tommym Paulem nebo domácím kvalifikantem Aleksandarem Vukicem.
Výsledky turnaje ATP 250 v Adelaide
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře