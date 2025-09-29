Macháčovi v Šanghaji hrozí rychlý konec. Menšík a Lehečka zabojují o společné čtvrtfinále
Macháč prožil minulý rok v Šanghaji jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře a porazil zde i aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze. V semifinále ho zastavil až pozdější šampion Sinner, který je bezpochyby nejlepším hráčem na tvrdých površích v posledních dvou sezonách.
Český tenista se letos může s Italem potkat už v osmifinále. Nejdřív však musí porazit lepšího z dvojice mezi Australanem Adamem Waltonem a Italem Mattiou Belluccim. Ve třetím kole se pravděpodobně utká s Alexanderem Bublikem, který je v druhé půlce sezony ve skvělé formě a v Číně před týdnem získal už čtvrtý letošní titul, když ovládl podnik ATP 250 v Hangzhou.
Loni se zde dařilo také Menšíkovi, který při svém debutu postoupil až mezi osmičku nejlepších, kde prohrál ve třech setech s Novakem Djokovičem. Český mladík má letos šanci tento skvělý výsledek zopakovat. Začne proti vítězi duelu mezi domácím Yi Zhouem a Nizozemcem Jesperem de Jongem a poté by měl potkat semifinalistu US Open Félixe Augera-Aliassimeho, který má letos velmi nestabilní výsledky. Pokud by se přes Kanaďana dokázal dostat, mohl by vyzvat na tvrdých površích méně nebezpečného Itala Lorenza Musettiho.
Ve stejné čtvrtině pavouka je i Lehečka, který na úvod začne proti Quentinu Halysovi nebo jednomu z kvalifikantů. Ve třetím kole dost možná narazí na bývalou světovou desítku Denise Shapovalova a v osmifinále by se mohl střetnout s nasazenou trojkou Alexanderem Zverevem. S Němcem má vzájemnou bilanci 1:1, oba duely se odehrály na začátku roku 2023 na tvrdém povrchu. Je tedy šance, že pokud se oběma českým zástupcům v TOP 20 žebříčku bude dařit, mohli by svést společný čtvrtfinálový souboj.
České obsazení může doplnit Dalibor Svrčina, který se pokusí projít kvalifikací. V prvním zápase porazil 6:2, 6:4 Itala Giulia Zeppieriho, s kterým prohrál nedávno v Hangzhou, kde se poté jako lucky loser dostal až do čtvrtfinále. O hlavní soutěž se utká s vítězem duelu mezi Yosuke Watanukim a Hanyi Liuem.
Největšími favority jsou světová jednička a úřadující vítěz US Open Alcaraz, obhájce titulu Sinner a se čtyřmi trofejemi nejúspěšnější hráč turnaje Djokovič. Do akce se po zranění ramene vrací Ben Shelton.
