Macháčovi v Šanghaji hrozí rychlý konec. Menšík a Lehečka zabojují o společné čtvrtfinále

DNES, 07:23
Aktuality 4
ATP MASTERS ŠANGHAJ - Tomáš Macháč (24) loni na Masters v Šanghaji zazářil a postoupil až do semifinále. Letos bude mít obhajobu stejného výsledku více než těžkou, protože už v osmifinále může narazit na svého přemožitele a obhájce titulu Jannika Sinnera (24). Mezi nasazenými jsou také Jiří Lehečka (23) a Jakub Menšík (20), kteří mají velmi hratelný los až mezi šestnáctku nejlepších, kde by se proti favoritům měli utkat o společné čtvrtfinále.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Tomáš Macháč má v Šanghaji velmi těžký los (@ ČTK / AP / Andy Wong / Profimedia)

Macháč prožil minulý rok v Šanghaji jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře a porazil zde i aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze. V semifinále ho zastavil až pozdější šampion Sinner, který je bezpochyby nejlepším hráčem na tvrdých površích v posledních dvou sezonách.

Český tenista se letos může s Italem potkat už v osmifinále. Nejdřív však musí porazit lepšího z dvojice mezi Australanem Adamem Waltonem a Italem Mattiou Belluccim. Ve třetím kole se pravděpodobně utká s Alexanderem Bublikem, který je v druhé půlce sezony ve skvělé formě a v Číně před týdnem získal už čtvrtý letošní titul, když ovládl podnik ATP 250 v Hangzhou.

Loni se zde dařilo také Menšíkovi, který při svém debutu postoupil až mezi osmičku nejlepších, kde prohrál ve třech setech s Novakem Djokovičem. Český mladík má letos šanci tento skvělý výsledek zopakovat. Začne proti vítězi duelu mezi domácím Yi Zhouem a Nizozemcem Jesperem de Jongem a poté by měl potkat semifinalistu US Open Félixe Augera-Aliassimeho, který má letos velmi nestabilní výsledky. Pokud by se přes Kanaďana dokázal dostat, mohl by vyzvat na tvrdých površích méně nebezpečného Itala Lorenza Musettiho.

Ve stejné čtvrtině pavouka je i Lehečka, který na úvod začne proti Quentinu Halysovi nebo jednomu z kvalifikantů. Ve třetím kole dost možná narazí na bývalou světovou desítku Denise Shapovalova a v osmifinále by se mohl střetnout s nasazenou trojkou Alexanderem Zverevem. S Němcem má vzájemnou bilanci 1:1, oba duely se odehrály na začátku roku 2023 na tvrdém povrchu. Je tedy šance, že pokud se oběma českým zástupcům v TOP 20 žebříčku bude dařit, mohli by svést společný čtvrtfinálový souboj.

České obsazení může doplnit Dalibor Svrčina, který se pokusí projít kvalifikací. V prvním zápase porazil 6:2, 6:4 Itala Giulia Zeppieriho, s kterým prohrál nedávno v Hangzhou, kde se poté jako lucky loser dostal až do čtvrtfinále. O hlavní soutěž se utká s vítězem duelu mezi Yosuke Watanukim a Hanyi Liuem.

Největšími favority jsou světová jednička a úřadující vítěz US Open Alcaraz, obhájce titulu Sinner a se čtyřmi trofejemi nejúspěšnější hráč turnaje Djokovič. Do akce se po zranění ramene vrací Ben Shelton.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
lvicek
29.09.2025 08:01
Skreč? Co se stalo?
Reagovat
mamina
29.09.2025 08:04
Taky by mne zajímalo, co se mu přihodilo, že skončil. Ticho po pěšině. ?!?!?
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.09.2025 08:07
Problém s levým kolenem, už ke konci zápasu s Cazauxem si ho prohmatával...
Reagovat
Mantra
29.09.2025 07:42
Menšík se mi svým chováním nelíbí
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist