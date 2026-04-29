Madrid: Konec Čechů? Podceňovaní Nosková a Lehečka jsou poslední naděje
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 29. 4.
Češi v akci
Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)
Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Plíšková a Nosková o české semifinále
Karolína Plíšková měla ve čtvrtfinále v Madridu čelit obrovské výzvě v podobě Jeleny Rybakinové, ovšem místo toho má velkou šanci projít do semifinále a vyrovnat své zdejší maximum. Bývalá světová jednička, která vyřadila Sinju Krausovou, Marii Sakkariovou, po zázračném obratu Elise Mertensovou a ještě Solanu Sierraovou, totiž ve čtvrtfinálové fázi narazí na lucky losera Anastasiji Potapovovou. S ruskou rodačkou reprezentující Rakousko vyhrála jediný předchozí souboj předloni v Dauhá, kde došlo na třísetovou bitvu.
Potapovová hraje hlavní soutěž se štěstím, jelikož ve finále kvalifikace nestačila právě na Krausovou. Teď však prožívá jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře a v posledních dvou kolech zdolala grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a světovou dvojku Rybakinovou. Rakušanka je kurzovou favoritkou, ovšem Plíšková se v Madridu prezentuje výbornými výkony a neměla by si nechat tuto jedinečnou příležitost protéct mezi prsty.
Pokud Plíšková uspěje, může Linda Nosková zařídit derby v semifinále a jistou českou finalistku. Aktuální česká žebříčková dvojka nastoupí v podobné roli jako Plíšková. Také ona bude mírnou kurzovou outsiderkou, ovšem má hratelnou soupeřku, i když na papíře mnohem těžší než její krajanka. Čeká ji totiž souboj s už devět zápasů neporaženou Martou Kosťukovou, která dorazila po triumfu v Rouenu a pokračuje v zatím bezchybném antukovém jaru.
Nosková bude posilněná senzačním obratem proti světové trojce Coco Gauffové. Kosťuková zase v Madridu chytla fenomenální formu a převálcovala Julii Putincevovou, žebříčkovou pětku Jessicu Pegulaovou i Caty McNallyovou. Talentovaná Ukrajinka tak budí respekt. U Noskové je ovšem známo, že se nezalekne žádné soupeřky a bude si hrát svou hru. Právě ta by mohla v rychlejších podmínkách v Madridu na Kosťukovou platit. Pokud česká hráčka nepředvede podprůměrný výkon, měla by s Kosťukovou držet krok.
Těžké výzvě čelí i Lehečka
Aby toho nebylo málo, tak i třetí český zástupce v rámci středečního programu Jiří Lehečka bude mírným outsiderem. Také rodáka z Mladé Boleslavi čeká složitá výzva, ale zároveň velmi solidní šance na postup. Předloňský semifinalista se střetne s rozjetým Arthurem Filsem, který má v letošní sezoně na antuce stoprocentní bilanci 8:0. Naposledy se potkali nedávno na Masters v Miami, kde Lehečka dominoval v semifinálovém souboji a zaregistroval největší finále své kariéry. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2.
Lehečka hrál ještě před pár dny na antuce v nepřesvědčivé formě. Po vydřeném vítězství nad Alejandrem Tabilem tady v Madridu se však ohromně zlepšil a zametl s Alexem Michelsenem i světovou devítkou Lorenzem Musettim. Podobně si ve španělské metropoli vede Fils, který přijel po triumfu v Barceloně. Po přežité bitvě s Ignaciem Busem nepovolil set Emiliovi Navovi ani Tomásovi Martínovi Etcheverrymu.
Středeční program
MANOLO SANTANA STADIUM (od 13:00 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.)
2. Sinner (1-It.) – Jódar (Šp.) / nejdříve v 16:00 SELČ
3. Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
4. Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.) / nejdříve ve 21:30 SELČ
Konec Čechů ve Vodníkově
Jodar nejpodcenovanější hráč všech dob.
Joao je o 3 cm menší, ale o 11 kilo těžší , ten synek nemá pohyb, obranu, mentalitu ani tělo šampiona. Jodar je naopak mentálně a takticky velice silný.
Plíšek mě překvapila v jaké formě se vrátila.
Jirka - asi nee ... ale kdyby to zvladl, byl by to nekonecnej borec!!!
Karolina - jasny postup
Jirka - jasny postup
Fils
Pliskova
Kostyuk
Plíšková - prohra
Lehečka - výhra
Linda a Karolína jsou sice lepší hráčky ale Kostyk a Potapova jsou v životní formě a proti tomu se těžko hledá protizbraň ...
Karolína porazila v 1.kola Kraus
Potapova v kvalifikaci s Kraus prohrála.
Každopádně nevidím rád, když proti sobě hrají naše holky. Na druhou stranu by byla jistota, že jedna bude ve finále. Ale zatím tak daleko nejsme. Uvidíme, jak se to vyvrbí.
Fanúšikmi podnecované Plišková a Nosková o české semifinále