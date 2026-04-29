Madrid: Konec Čechů? Podceňovaní Nosková a Lehečka jsou poslední naděje

DNES, 06:00
Tři čeští tenisté odehrají ve středu čtvrtfinálový zápas na prestižní tisícovce v Madridu. Všichni nastoupí v roli kurzového outsidera, nicméně rozhodně nebudou bez šance. Pokud uspějí Karolína Plíšková i Linda Nosková, dojde v semifinále na české derby. Do akce půjde také Jiří Lehečka, kterého stejně jako jeho krajanky čeká těžká výzva.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Potapova Anastasia
Kostyuk Marta
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Fils Arthur
Linda Nosková bude bojovat o semifinále v Madridu (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 29. 4.

Češi v akci
Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)
Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)

Plíšková a Nosková o české semifinále

Karolína Plíšková měla ve čtvrtfinále v Madridu čelit obrovské výzvě v podobě Jeleny Rybakinové, ovšem místo toho má velkou šanci projít do semifinále a vyrovnat své zdejší maximum. Bývalá světová jednička, která vyřadila Sinju Krausovou, Marii Sakkariovou, po zázračném obratu Elise Mertensovou a ještě Solanu Sierraovou, totiž ve čtvrtfinálové fázi narazí na lucky losera Anastasiji Potapovovou. S ruskou rodačkou reprezentující Rakousko vyhrála jediný předchozí souboj předloni v Dauhá, kde došlo na třísetovou bitvu.

Potapovová hraje hlavní soutěž se štěstím, jelikož ve finále kvalifikace nestačila právě na Krausovou. Teď však prožívá jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře a v posledních dvou kolech zdolala grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a světovou dvojku Rybakinovou. Rakušanka je kurzovou favoritkou, ovšem Plíšková se v Madridu prezentuje výbornými výkony a neměla by si nechat tuto jedinečnou příležitost protéct mezi prsty.

Více informací

 

Pokud Plíšková uspěje, může Linda Nosková zařídit derby v semifinále a jistou českou finalistku. Aktuální česká žebříčková dvojka nastoupí v podobné roli jako Plíšková. Také ona bude mírnou kurzovou outsiderkou, ovšem má hratelnou soupeřku, i když na papíře mnohem těžší než její krajanka. Čeká ji totiž souboj s už devět zápasů neporaženou Martou Kosťukovou, která dorazila po triumfu v Rouenu a pokračuje v zatím bezchybném antukovém jaru.

Nosková bude posilněná senzačním obratem proti světové trojce Coco Gauffové. Kosťuková zase v Madridu chytla fenomenální formu a převálcovala Julii Putincevovou, žebříčkovou pětku Jessicu Pegulaovou i Caty McNallyovou. Talentovaná Ukrajinka tak budí respekt. U Noskové je ovšem známo, že se nezalekne žádné soupeřky a bude si hrát svou hru. Právě ta by mohla v rychlejších podmínkách v Madridu na Kosťukovou platit. Pokud česká hráčka nepředvede podprůměrný výkon, měla by s Kosťukovou držet krok.

Více informací

Těžké výzvě čelí i Lehečka

Aby toho nebylo málo, tak i třetí český zástupce v rámci středečního programu Jiří Lehečka bude mírným outsiderem. Také rodáka z Mladé Boleslavi čeká složitá výzva, ale zároveň velmi solidní šance na postup. Předloňský semifinalista se střetne s rozjetým Arthurem Filsem, který má v letošní sezoně na antuce stoprocentní bilanci 8:0. Naposledy se potkali nedávno na Masters v Miami, kde Lehečka dominoval v semifinálovém souboji a zaregistroval největší finále své kariéry. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2.

Lehečka hrál ještě před pár dny na antuce v nepřesvědčivé formě. Po vydřeném vítězství nad Alejandrem Tabilem tady v Madridu se však ohromně zlepšil a zametl s Alexem Michelsenem i světovou devítkou Lorenzem Musettim. Podobně si ve španělské metropoli vede Fils, který přijel po triumfu v Barceloně. Po přežité bitvě s Ignaciem Busem nepovolil set Emiliovi Navovi ani Tomásovi Martínovi Etcheverrymu.

Více informací

Středeční program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 13:00 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.)
2. Sinner (1-It.) – Jódar (Šp.) / nejdříve v 16:00 SELČ
3. Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
4. Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.) / nejdříve ve 21:30 SELČ

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

Přidat komentář
PTP
29.04.2026 16:14
Plisovaná sukně, obnažený pupík
kolem krku provázek, znáš ji jako Nosík smile

Zavři oči smutný, moje milá Máňo,
já jsem tě měl holka, doopravdy rád,
že jsi Lindu bila, máš tedˇ dokonáno,
parta chce bejt jistá, tak jdi spát!
(pro případ, že vyhraje Marta)
Reagovat
Saulnier
29.04.2026 15:42
Konec vodníků v Čechách
Konec Čechů ve Vodníkově
Reagovat
Pe3k
29.04.2026 12:30
Fonseca nejpřecenovanější hráč všech dob.
Jodar nejpodcenovanější hráč všech dob.

Joao je o 3 cm menší, ale o 11 kilo těžší , ten synek nemá pohyb, obranu, mentalitu ani tělo šampiona. Jodar je naopak mentálně a takticky velice silný.

Plíšek mě překvapila v jaké formě se vrátila.
Reagovat
Saulnier
29.04.2026 12:53
Média si ho vybrali a posierali sa z neho viac, než na to stačila jeho momentálna výkonnosť. On za to zase až tak nemôže, že z neho urobili niečo, čím sa podľa vlastných slov ešte len chce stať.
Reagovat
Diabolique
29.04.2026 12:23
Linda a Karolina - postupy do ceskeho semifinale.
Jirka - asi nee ... ale kdyby to zvladl, byl by to nekonecnej borec!!!
Reagovat
Vlk-v-trave
29.04.2026 12:18
Linda - jasny postup
Karolina - jasny postup
Jirka - jasny postup
Reagovat
PTP
29.04.2026 12:54
Vlk-v-trave - jasný úpal
Reagovat
Mantra
29.04.2026 11:58
Sinner
Fils
Pliskova
Kostyuk
Reagovat
tommr
29.04.2026 11:14
Nosková - prohra
Plíšková - prohra

Lehečka - výhra

Linda a Karolína jsou sice lepší hráčky ale Kostyk a Potapova jsou v životní formě a proti tomu se těžko hledá protizbraň ...
Reagovat
tenisman1233
29.04.2026 11:17
Uvidíme jak Potapova přijme roli favoritky.
Reagovat
tommr
29.04.2026 11:19
ta s tím problémy mít nebude ...
Reagovat
tenisman1233
29.04.2026 11:22
Je zajímavé že:
Karolína porazila v 1.kola Kraus
Potapova v kvalifikaci s Kraus prohrála.
Reagovat
tommr
29.04.2026 11:26
Potapova se jako LL rozjela k neskutečným výkonům. To už není ta hráčka která v kvalifikaci prohrála s Krausovou ...
Reagovat
PTP
29.04.2026 11:26
Vlk-v-trave
29.04.2026 12:29
Vsak Karolina s Lindou maj take zivotku ;-))
Reagovat
tenisman1233
29.04.2026 10:42
Kar.Plíšková je nejníže postavenou tenistkou,která kdy byla ve QF v Madridu.
Reagovat
pantera1
29.04.2026 09:11
Bylo by pikantní,kdyby Plíšek s Nosikem obě došly do finále.
Reagovat
The_Punisher
29.04.2026 09:27
Tak to se bohužel stát nemůže :( ale minimálně aby se o to finále spolu popraly
Reagovat
pantera1
29.04.2026 09:35
Jj, SF to bylo unáhlené .
Reagovat
frenkie57
29.04.2026 11:26
Už zase předbíháš? Na to můžeš jenom pomyslet, ale nikdy nevyslovit. Zlobíš, šelmo černá.
Reagovat
pantera1
29.04.2026 11:58
Dnes perlím už od rána, tomu říkám. Vstávala jsem hoře prdelí .
Reagovat
frenkie57
29.04.2026 12:06
Ono k tomu ve finále dojít nemůže, jak je psáno výše a já jsem si to také neuvědomil, jinak bych tě nekáral.
Každopádně nevidím rád, když proti sobě hrají naše holky. Na druhou stranu by byla jistota, že jedna bude ve finále. Ale zatím tak daleko nejsme. Uvidíme, jak se to vyvrbí.
Reagovat
pantera1
29.04.2026 12:17
Trošku se bojím, aby to tak nedopadlo, no co už. Taky nemám ráda, když naši hrajou proti sobě. A nejsem nadšená ani z večerního duelu Jirky, Boney F je ve formě, jsem se na to včera dívala. Eštěvěří hrál dobře, ale Artur tam lítal, jak býk v aréně. A ten kraťas co tam vykouzlil nakonec, až mně bylo Argentince líto.
Reagovat
Serpens
29.04.2026 08:35
Nikomu nehrozí konec hmmm... to asi není dobrá zpráva
Reagovat
Nenela
29.04.2026 08:37
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.04.2026 09:31
Reagovat
cabuna
29.04.2026 10:18
Reagovat
GaelM
29.04.2026 10:45
Hrozí konec hrozících konců! smile
Reagovat
Saulnier
29.04.2026 08:10
Podceňované kým?
Reagovat
aligo
29.04.2026 08:41
Sázkovými společnostmi Ani jedna není favoritka
Reagovat
Saulnier
29.04.2026 08:54
Banda príživníckych šmejdov

Fanúšikmi podnecované Plišková a Nosková o české semifinále
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist