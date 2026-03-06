Mám kvalitu i odhodlání. Chci pokračovat a vyhrávat tituly, říká Djokovič před Indian Wells
Na Australian Open Djokovič znovu ukázal, že přes svůj pokročilý tenisový věk stále dokáže zatápět i těm největším esům. V semifinále to poznal Jannik Sinner, který podlehl po pětisetové bitvě, ve finále pak měl se čtyřiadvacetinásobným grandslamovým šampionem dost práce i letos neporažený Carlos Alcaraz.
Na tiskové konferenci tak rodák z Bělehradu nemohl uniknout otázkám, jaké má před sebou další cíle. "Jasně, že mám mety, na které bych chtěl ještě dosáhnout. Vím, kolik mi je let, ale přesto jsem přesvědčený o tom, že můžu ještě vyhrávat tituly. A pevně věřím tomu, že mám na to získat i ten grandslamový," nepochybuje legenda.
"V Austrálii jsem byl blízko. Byl to pro mě samozřejmě úžasný začátek roku, vzhledem k tomu, že jsem se od Wimbledonu v roce 2024 nedostal do finále a loni jsem na všech grandslamech prohrál buď se Sinnerem, nebo s Alcarazem. Byl to prostě neuvěřitelný pocit porazit Sinnera v pěti setech v jednom z epických zápasů, které jsem v poslední době odehrál v Austrálii, a pak mít další skvělý zápas s Carlosem, který byl nakonec prostě až moc dobrý," pokračoval Djokovič.
Z finálové porážky se současným tenisovým králem si vzal podle svých slov řadu pozitiv. "Víte, pro mě to byl fenomenální výsledek. Dokázal jsem si tedy především sám sobě a ostatním, že stále můžu hrát s těmi nejlepšími hráči světa na nejvyšší úrovni a také je i porazit. Jse moc spokojený, jak jsem v Melbourne hrál."
"Takže z toho mi plyne jasný závěr: Není důvod, abych nepokračoval v kariéře. Mám pořád obrovskou chuť, sílu, motivaci a kvalitu. Prostě budu hrát tak dlouho, jak jen budu chtít a do doby, dokud budu stačit těm nejlepším," uzavřel srbský šampion.
