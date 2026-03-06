Mám kvalitu i odhodlání. Chci pokračovat a vyhrávat tituly, říká Djokovič před Indian Wells

Od Australian Open se Novak Djokovič (38) na kurtech neukázal. Znovu se představí až na probíhajícím Indian Wells, kde ho v prvním kole čeká souboj s polským soupeřem Kamilem Majchrzakem (30). Srbská legenda se na tiskové konferenci ještě jednou vrátila k finálové účasti v Melbourne i svým ambicím.
Na Australian Open Djokovič znovu ukázal, že přes svůj pokročilý tenisový věk stále dokáže zatápět i těm největším esům. V semifinále to poznal Jannik Sinner, který podlehl po pětisetové bitvě, ve finále pak měl se čtyřiadvacetinásobným grandslamovým šampionem dost práce i letos neporažený Carlos Alcaraz.

Na tiskové konferenci tak rodák z Bělehradu nemohl uniknout otázkám, jaké má před sebou další cíle. "Jasně, že mám mety, na které bych chtěl ještě dosáhnout. Vím, kolik mi je let, ale přesto jsem přesvědčený o tom, že můžu ještě vyhrávat tituly. A pevně věřím tomu, že mám na to získat i ten grandslamový," nepochybuje legenda.

"V Austrálii jsem byl blízko. Byl to pro mě samozřejmě úžasný začátek roku, vzhledem k tomu, že jsem se od Wimbledonu v roce 2024 nedostal do finále a loni jsem na všech grandslamech prohrál buď se Sinnerem, nebo s Alcarazem. Byl to prostě neuvěřitelný pocit porazit Sinnera v pěti setech v jednom z epických zápasů, které jsem v poslední době odehrál v Austrálii, a pak mít další skvělý zápas s Carlosem, který byl nakonec prostě až moc dobrý," pokračoval Djokovič.

Z finálové porážky se současným tenisovým králem si vzal podle svých slov řadu pozitiv. "Víte, pro mě to byl fenomenální výsledek. Dokázal jsem si tedy především sám sobě a ostatním, že stále můžu hrát s těmi nejlepšími hráči světa na nejvyšší úrovni a také je i porazit. Jse moc spokojený, jak jsem v Melbourne hrál."

"Takže z toho mi plyne jasný závěr: Není důvod, abych nepokračoval v kariéře. Mám pořád obrovskou chuť, sílu, motivaci a kvalitu. Prostě budu hrát tak dlouho, jak jen budu chtít a do doby, dokud budu stačit těm nejlepším," uzavřel srbský šampion.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

7
pantera1
06.03.2026 10:27
Profilové foto, jak z reklamy na zdravý životní styl . Nole, ale občas ten dobře propečenej bůčíček nezaškodí .
frenkie57
06.03.2026 10:33
Ten, kdyby jen uviděl ten bůčíček na talíři, tak by jen hlesl: dejte to pryč, dělá se mi mdlo.
pantera1
06.03.2026 10:39
Mohly by ho dávat na přebaly té sušené havěti v těch samoobslužných kšeftech, kde je místo usměvavé prodavačky kamera a terminál . To je hnus velebnosti, jsem ho ze zvědavosti prošla a taky se mi dělalo mdlo . Hned jsem si skočila k Indům na jehněčí madras s plackama, abych si spravila chuť .
JLi
06.03.2026 10:36
Kdyby byl bůčkový, tak už dávno skončí v reklamách jak prodavač elegán.
PTP
06.03.2026 10:37
Na Floridě může mezi tenisovými zápasy na vedlejšák nastoupit za Miami Dolphins v NFL.
Marduch
06.03.2026 10:19
Ajaj, tusil jsem to, ze grandslamova vyhra nad Sinnerem jen posili vidinu konkurenceschopnosti na GS. Dedo se vzepjal v prodlouzene priprave na AO fyzicky i mentalne. Ale o to dele ted zas budeme dostavat naplacano:)
JLi
06.03.2026 10:37
Pěkná finálová plácačka
