Medveděv o Sinnerovi a Alcarazovi: Když mají svůj den, nemáme šanci
"Jannik a Carlos hrají neuvěřitelně. Jsou to momentálně dva nejlepší hráči a podávají výkony na úrovni, která převyšuje všechny ostatní. Nikdy byste ale neměli podceňovat třetího kandidáta, který by se mohl objevit a vyzvat je," řekl Medveděv.
"Když Carlos přišel na okruh v 17 letech, všichni si říkali: ‚Jak může hrát tak agresivně a s takovou razancí úderů?‘ Já jsem mohl trénovat deset hodin denně a stejně jsem se takové úrovni ani nepřiblížil. Když má svůj den – a těch má mnoho – nemáme šanci. Totéž platí pro Jannika."
Medveděv připomněl i nástup Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče: "Pamatuji si Rogera a Rafu, když jim bylo 20–21 let. Rafa už měl na kontě dva nebo tři tituly z Roland Garros. Když poprvé vyhrál Wimbledon, bylo to velké téma, protože to byl jeho první grandslam mimo Paříž. A pak se objevil Novak, který přišel o něco později, ale nakonec toho dokázal více než oni."
I přes jejich formu je Medveděv přesvědčen, že Sinner i Alcaraz se dají porazit: "Mnoho lidí se mě na ně ptá, ale letos jsem se s nimi na grandslamech nepotkal – a to je pro mě problém. Potřebuji s nimi hrát ve čtvrtém kole nebo ve čtvrtfinále, abych zjistil, jak na tom jsem. Vím, že jsou silní, ale mohou prohrát. Jannik letos v Halle s Bublikem, Carlos loni na US Open s Van de Zandschulpem. Když proti nim nastoupíte, musíte věřit ve výhru."
Pro ruského tenistu teď začíná nejoblíbenější část roku: "Do příštího Miami hrajeme na tvrdém povrchu, takže se budu snažit podat co nejlepší výkon a užít si to. Beru to jako příležitost i výzvu, chci se ukázat především na těch největších turnajích," dodává bývalá světová jednička.
Medveděv má se Sinnerem jen lehce negativní bilanci 7:8, šest výher však získal v úvodních šesti zápasech. S Alcarazem pak ruský tenista uspěl dvakrát z osmi případů.
