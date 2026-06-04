Menšík přepisuje historii tenisu! Co jeho fantastické tažení na French Open znamená?
Po vyčerpávající bitvě ve druhém kole s Marianem Navonem, po níž Menšík několik minut ležel na kurtu a musel být v péči lékařů, asi věřil málokdo, že dojde do závěrečných kol, a dokonce bude mít šanci získat první grandslamový titul.
Nastal však obrat o 180 stupňů v jeho tažení i myšlení českých fanoušků. Menšík si poradil i s neoblíbeným Alexem de Minaurem, zkušeným Andrejem Rubljovem a dalším hvězdným talentem Joaem Fonsecou.
Je z toho senzační semifinále a v Paříži už dvakrát vylepšil své osobní maximum na grandslamech. Tím bylo osmifinále na letošním Australian Open, ke kterému nenastoupil.
Konkrétně na French Open je teprve pátým českým semifinalistou v otevřené éře tenisu (od roku 1968) a prvním po 16 letech (Tomáš Berdych 2010).
Už takový zápis do české historie je zajímavý, ovšem Menšík to dokázal jako vůbec nejmladší.
Pokud se podíváme na grandslamy obecně, tak se na českého semifinalistu čekalo téměř devět let. Menšík je mezi nejlepší čtyřkou jako první od Tomáše Berdycha ve Wimbledonu 2017.
Aby toho nebylo málo, tak se stal nejmladším českým semifinalistou na majorech v open éře. Překonal Ivana Lendla (French Open 1981), tehdy bylo české legendě 21 let. A ještě k tomu je prvním tenistou narozeným v roce 2004 či později, který se probil do semifinále grandslamu.
A nejen do českých tenisových dějin se může znovu zapsat i v pátek, pokud v semifinále porazí největšího favorita turnaje Alexandera Zvereva.
Česko čeká na grandslamového finalistu od Wimbledonu 2010, kdy Tomáš Berdych podlehl v souboji o titul na nejslavnějším tenisovém turnaji Rafaelovi Nadalovi.
Na French Open hráli finále z českých tenistů Jan Kodeš (1970-71), Ivan Lendl (1981, 1984-87) a Petr Korda (1992). Menšík by tedy mohl ukončit čekání trvající 34 let.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nejvetsi diskuze o tenise jsou jinde
Nejvetsi diskuze o tenise jsou jinde