Menšík září. Jak si v letošní sezoně vedly tenisové hvězdy v počtu es?
Jedničkou se v tomto ohledu stala světová čtyřka Američan Taylor Fritz, který si připsal 867 es, před krajanem Reillym Opelkou se 790 zářezy a Félixem Augerem-Aliassimem se 783. Čtvrté místo pak patří Jakubu Menšíkovi, který své soupeře počastoval 679 nechytatelnými servisy, pátý je Alexander Bublik, který jich zaznamenal o pět méně.
Tuto statistiku pochopitelně výrazně ovlivňuje počet odehraných zápasů jednotlivých tenistů v sezoně. Vezmeme-li v potaz uvedenou pětici, pak by první místo patřilo americkému ranaři Opelkovi s 16,1 esy na zápas, druhý by byl Menšík s 13,6. Před Fritze s 11,7 esy na utkání by se dostal i Giovanni Mpetshi Perricard s 13,5 nechytatelnými servisy.
A jak jsou na tom v tomto ohledu jednoznační vládci současného tenisu Carlos Alcaraz a Jannik Sinner? Světová jednička je na 14. místě, letos na své soupeře vypálila 463 nechytatelných podání v 80 zápasech, což činí 5,8 es na zápas. Italské hvězdě pak patří 19. pozice s 405 esy v 64 duelech, ale s lepším průměrem 6,3 esa na utkání.
Třetí hráč rankingu Alexander Zverev je v počtu es osmý, na své soupeře letos vypálil 577 servisů, na které si ani nesáhli, což mu dělá průměr 7,2 esa na utkání. Pro úplnost – Novak Djokovič je na 17. místě, v letošních 50 zápasech zaznamenal 413 es (průměr 8,3).
A zbývající Češi z velké trojky? Jiří Lehečka je na 12. příčce s 486 zářezy v 60 duelech (průměr 8,1), Tomáš Macháč pak drží 49. pozici s 267 esy ve 41 zápasech (průměr 6,5).
