Monfils o Velké trojce: Byli legendami, nenechali místo pro jiné. Až na čtyři výjimky...

Gaël Monfils (39) začal svou účast v Indian Wells vítězně. Loučící se Francouz přehrál Alexise Galarneaua (27) po setech 6:3, 6:4 a ve druhém kole ho čeká souboj s Félixem Auger-Aliassimem (25). Prestižní podnik v kalifornské poušti je pro něj výjimečný – se sedmnácti starty se jedná o nejčastěji hraný turnaj v jeho kariéře.
Gaël Monfils se letos rozloučí s úspěšnou kariérou (@ Chris Unger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Po utkání Monfils využil tiskovou konferenci k zamyšlení nad více než dvacetiletou tenisovou cestou, vzpomínáním na začátky kariéry a nahlédnutím do budoucnosti. Francouz zdůraznil, že Indian Wells patří mezi jeho pět nejoblíbenějších turnajů. "Publikum bylo neuvěřitelné. Měl jsem štěstí, protože mi vždy dává obrovskou energii a podporu. Indian Wells je turnaj, na který se opravdu těším," řekl.

Monfils vzpomněl na své první kroky na okruhu v roce 2004, kdy s divokou kartou v Bercy porazil Dupuise a Mahuta v kvalifikaci. Následně se utkal s Lleytonem Hewittem, světovou dvojkou, a prohrál 3:6, 6:7, což pro něj bylo cenné zjištění o jeho potenciálu. "Od té doby jsem si říkal: ‚Páni, já sním svůj sen.‘ Snažil jsem se užít si každý okamžik. A jsem tady i v roce 2026 a stále hraji," uvedl.

Klíčovou roli při jeho kariéře podle Monfilse hrála rodina. "Každá vteřina této kariéry byla něčím, o čem jsem si ani nemohl dovolit snít. Nakonec můžu cítit jen vděčnost a poděkovat svým rodičům. Oni byli ti, kteří v tento sen skutečně věřili," uvedl.

Francouz také naznačil, že po tenisové kariéře se plánuje věnovat světu financí. "Prozatím budu příští rok pracovat ve financích, možná v souvislosti s některými sportovci. Ale ano, mou další kapitolou je pravděpodobně svět financí… a rodina," dodal.

Monfils se rovněž zamyslel nad konkurencí své generace. Podle něj byla přítomnost hráčů jako Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič pro ostatní hráče velmi náročná. "Byli legendami a sotva nechali místo pro kohokoli jiného. Toho mála, co po nich zbylo, se chopili čtyři výjimeční hráči: Andy Murray, Stan Wawrinka, Marin Čilič… a také Juan Martín Del Potro. Dokázali posbírat drobky a také oni byli legendami,“ uzavřel Monfils.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Nola
06.03.2026 18:59
jj, Monfils, nezabudnutelny zapas kdesi myslim u Arabov, drtil Djoka, ani netusim kolko mal MP a nakoniec prehral, no cirkus tam predviedol neskutocny, lebo to bola jeho jedina sanca ho porazit, to ako David Ferrer Federera tiez ho mal kdesi na lopate a prehral, oni si proste na nich neverili, urcite aj Rafa mal takeho pacienta, ale nemozem si vsetko pamatat..... to bolo v tej dobe ako porazit nejake bozstvo
paddy
06.03.2026 18:55
z těch tří drobkařů má o něco lepší čísla Del Potro, navíc ho srážela zranění
Wawrinka sice získal 3 GS, ale byl konkurenceschopný jen pár let, docela přeceňovaný
geroj Zverev má lepší čísla, ale GS nedá v hlavě smile
