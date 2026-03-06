Monfils o Velké trojce: Byli legendami, nenechali místo pro jiné. Až na čtyři výjimky...
Po utkání Monfils využil tiskovou konferenci k zamyšlení nad více než dvacetiletou tenisovou cestou, vzpomínáním na začátky kariéry a nahlédnutím do budoucnosti. Francouz zdůraznil, že Indian Wells patří mezi jeho pět nejoblíbenějších turnajů. "Publikum bylo neuvěřitelné. Měl jsem štěstí, protože mi vždy dává obrovskou energii a podporu. Indian Wells je turnaj, na který se opravdu těším," řekl.
Monfils vzpomněl na své první kroky na okruhu v roce 2004, kdy s divokou kartou v Bercy porazil Dupuise a Mahuta v kvalifikaci. Následně se utkal s Lleytonem Hewittem, světovou dvojkou, a prohrál 3:6, 6:7, což pro něj bylo cenné zjištění o jeho potenciálu. "Od té doby jsem si říkal: ‚Páni, já sním svůj sen.‘ Snažil jsem se užít si každý okamžik. A jsem tady i v roce 2026 a stále hraji," uvedl.
Klíčovou roli při jeho kariéře podle Monfilse hrála rodina. "Každá vteřina této kariéry byla něčím, o čem jsem si ani nemohl dovolit snít. Nakonec můžu cítit jen vděčnost a poděkovat svým rodičům. Oni byli ti, kteří v tento sen skutečně věřili," uvedl.
Francouz také naznačil, že po tenisové kariéře se plánuje věnovat světu financí. "Prozatím budu příští rok pracovat ve financích, možná v souvislosti s některými sportovci. Ale ano, mou další kapitolou je pravděpodobně svět financí… a rodina," dodal.
Monfils se rovněž zamyslel nad konkurencí své generace. Podle něj byla přítomnost hráčů jako Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič pro ostatní hráče velmi náročná. "Byli legendami a sotva nechali místo pro kohokoli jiného. Toho mála, co po nich zbylo, se chopili čtyři výjimeční hráči: Andy Murray, Stan Wawrinka, Marin Čilič… a také Juan Martín Del Potro. Dokázali posbírat drobky a také oni byli legendami,“ uzavřel Monfils.
