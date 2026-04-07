Monte Carlo: Menšíka čeká nebezpečný soupeř. Alcaraz a Sinner začnou souboj o trůn

DNES, 06:30
Na Jakuba Menšíka číhá nebezpečný soupeř na Masters v Monte Carlu hned v prvním kole. Český tenista bude mírným favoritem na postup, ale na rozdíl od nevyzpytatelného maďarského protivníka se letos představí na antukových kurtech poprvé. V úterý nastoupí v Monaku také obhájce titulu Carlos Alcaraz a jeho největší rival Jannik Sinner, kteří odstartují souboj o trůn.
Jakub Menšík čelí těžké výzvě hned v prvním kole (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 7. 4.

Češi v akci
Menšík (ČR) – Marozsán (Maď.) | Court des Princes (12:30 SELČ)


Souboj o trůn
Sinner (2-It.) – Humbert (Fr.) | Court Rainier III (12:30 SELČ)
Alcaraz (1-Šp.) – Báez (Arg.) | Court Rainier III (14:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Menšíka čeká výzva hned na úvod

Jakub Menšík se v letošním ročníku Masters v Monte Carlu nevešel mezi nasazené a může mít potíže hned v úvodním zápase. Narazí totiž na nevyzpytatelného Fábiána Marozsána, který je obvykle hrozbou právě na prestižních tisícovkách, na nichž je schopný porážet i členy užší špičky. Český tenista bude plnit roli mírného kurzového favorita, a pokud uspěje, doplní ve druhém kole krajany Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče.

S Marozsánem se utkal už dvakrát. Oba souboje sice vyhrál, nicméně nadřel se loni na antukovém Masters v Římě i letos na betonu v Aucklandu, kde nakonec zvedl nad hlavu trofej pro šampiona. Menšík navíc není po senzačním skalpu Jannika Sinnera v Dauhá v úplně ideální formě. Maďarský protivník ještě k tomu bude mít mírnou výhodu. Na rozdíl od prostějovského rodáka se totiž už v letošní sezoně na antuce představil. Do Monte Carla přijel po semifinálové účasti v Bukurešti.

Alcaraz a Sinner odstartují souboj o trůn

V úterý vstupují do turnaje světová jednička Carlos Alcaraz i dvojka Jannik Sinner. Na rozdíl od Menšíka měli v úvodním kole volný los a čeká je tedy zápas o postup do osmifinále. Zároveň začne jejich souboj na dálku o tenisový trůn. Zatímco Alcaraz loni v Monte Carlu triumfoval, Sinner si odpykával tříměsíční dopingový trest a může body jedině získat. V live žebříčku má momentálně Alcaraz náskok pouhých 200 bodů.

Očekává se, že oba svůj úvodní zápas na turnaji zvládnou. Alcaraz bude obrovským favoritem proti argentinskému antukovému specialistovi Sebastiánovi Báezovi, s nímž v ani jednom ze dvou předchozích duelů neztratil set. Ve stejné roli bude Sinner proti Ugovi Humbertovi. S Francouzem se utkal jen před pěti lety na antukovém Masters v Římě a měl jasně navrch.

Úterní program

COURT RAINIER III (od 11:00 SELČ)
1. Bautista (Šp.) – M. Berrettini (It.)
2. Sinner (2-It.) – Humbert (Fr.)
3. Alcaraz (1-Šp.) – Báez (Arg.)
4. Monfils (Fr.) – Bublik (8-Kaz.)


COURT DES PRINCES (od 11:00 SELČ)
1. Etcheverry (Arg.) – Dimitrov (Bulh.)
2. Menšík (ČR) – Marozsán (Maď.)
3. Popyrin (Austr.) – Ruud (9-Nor.)
4. Norrie (Brit.) – De Minaur (5-Austr.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

PTP
07.04.2026 10:14
Vége legyen Orbánnak!
pantera1
07.04.2026 08:51
Kubíků s Maďarem bude dost práce, pěkně se na něho rozcvič, Jirka s Tomem se taky dost zapotili na výhru.

Dneska to chce nějakou francouzkou klasiku,
tři čtyři .....

https://youtu.be/G2ZZccxGj-Y?is=jvKz3FhXkuGNepnB
frenkie57
07.04.2026 09:01
Maďar je takový nenápadný klučík, ale tenis hrát umí. Kuba ho snad nepodcení.

Ten Funés byla zosobněná rtuť.
pantera1
07.04.2026 09:18
A hlavně ten Filipovský se do něj hlasově převtělil . Byl i výbornej tanečník, to je tady vidět a Filip se mu dost povedl, myslím že je pilot .
Mantra
07.04.2026 09:27
https://youtu.be/qIMGuSZbmFI?si=YNYhLR6Ibm2dQ1gX
