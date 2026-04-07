Monte Carlo: Menšíka čeká nebezpečný soupeř. Alcaraz a Sinner začnou souboj o trůn
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 7. 4.
Češi v akci
Menšík (ČR) – Marozsán (Maď.) | Court des Princes (12:30 SELČ)
Souboj o trůn
Sinner (2-It.) – Humbert (Fr.) | Court Rainier III (12:30 SELČ)
Alcaraz (1-Šp.) – Báez (Arg.) | Court Rainier III (14:00 SELČ)
Menšíka čeká výzva hned na úvod
Jakub Menšík se v letošním ročníku Masters v Monte Carlu nevešel mezi nasazené a může mít potíže hned v úvodním zápase. Narazí totiž na nevyzpytatelného Fábiána Marozsána, který je obvykle hrozbou právě na prestižních tisícovkách, na nichž je schopný porážet i členy užší špičky. Český tenista bude plnit roli mírného kurzového favorita, a pokud uspěje, doplní ve druhém kole krajany Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče.
S Marozsánem se utkal už dvakrát. Oba souboje sice vyhrál, nicméně nadřel se loni na antukovém Masters v Římě i letos na betonu v Aucklandu, kde nakonec zvedl nad hlavu trofej pro šampiona. Menšík navíc není po senzačním skalpu Jannika Sinnera v Dauhá v úplně ideální formě. Maďarský protivník ještě k tomu bude mít mírnou výhodu. Na rozdíl od prostějovského rodáka se totiž už v letošní sezoně na antuce představil. Do Monte Carla přijel po semifinálové účasti v Bukurešti.
Alcaraz a Sinner odstartují souboj o trůn
V úterý vstupují do turnaje světová jednička Carlos Alcaraz i dvojka Jannik Sinner. Na rozdíl od Menšíka měli v úvodním kole volný los a čeká je tedy zápas o postup do osmifinále. Zároveň začne jejich souboj na dálku o tenisový trůn. Zatímco Alcaraz loni v Monte Carlu triumfoval, Sinner si odpykával tříměsíční dopingový trest a může body jedině získat. V live žebříčku má momentálně Alcaraz náskok pouhých 200 bodů.
Očekává se, že oba svůj úvodní zápas na turnaji zvládnou. Alcaraz bude obrovským favoritem proti argentinskému antukovému specialistovi Sebastiánovi Báezovi, s nímž v ani jednom ze dvou předchozích duelů neztratil set. Ve stejné roli bude Sinner proti Ugovi Humbertovi. S Francouzem se utkal jen před pěti lety na antukovém Masters v Římě a měl jasně navrch.
Úterní program
COURT RAINIER III (od 11:00 SELČ)
1. Bautista (Šp.) – M. Berrettini (It.)
2. Sinner (2-It.) – Humbert (Fr.)
3. Alcaraz (1-Šp.) – Báez (Arg.)
4. Monfils (Fr.) – Bublik (8-Kaz.)
COURT DES PRINCES (od 11:00 SELČ)
1. Etcheverry (Arg.) – Dimitrov (Bulh.)
2. Menšík (ČR) – Marozsán (Maď.)
3. Popyrin (Austr.) – Ruud (9-Nor.)
4. Norrie (Brit.) – De Minaur (5-Austr.)
Dneska to chce nějakou francouzkou klasiku,
tři čtyři .....
https://youtu.be/G2ZZccxGj-Y?is=jvKz3FhXkuGNepnB
Ten Funés byla zosobněná rtuť.