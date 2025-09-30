Muchová finále neobhájí a opustí TOP 20. V Pekingu dohrála v osmifinále i Bouzková
Muchová – Anisimovová 6:1, 2:6, 4:6
Úvodní dějství bylo překvapivě naprosto jednoznačnou záležitostí a trvalo pouhých 28 minut. Muchová létala po kurtu, hrála agresivně, vyrobila 11 vítězných úderů a jen tři nevynucené chyby a bezradnou Anisimovovou ve všech ohledech suverénně přehrávala.
Muchová za čtvrt hodiny vedla už 4:0 a Američanka se na výsledkovou tabuli dostala až po skončení pátého gamu, v němž musela likvidovat další brejkbolovou šanci české hráčky. Finalistka posledních dvou grandslamů nedokázala vzdorovat ani v dalších minutách a v následujících dvou hrách získala pouze jeden fiftýn.
Dominanci však Muchová udržet nedokázala a karta se naopak obrátila. V úvodním gamu druhého setu si podržela podání, jenže Anisimovová pak mnohem víc trefovala kurt, dostávala českou tenistku pod tlak, zvyšovala si postupně sebevědomí a vyhrála i díky dvěma odvráceným brejkbolům následujících pět her.
Olomoucká rodačka luxusní náskok soupeřky nijak výrazněji neohrozila. Zatímco Anisimovová měla v tomto setu stejný počet winnerů i nevynucených chyb, Muchová ho zakončila s vysoce negativním poměrem 3:10.
Jednoznačně nejvyrovnanější bylo rozhodující dějství. Do stavu 4:4 si hráčky až na jednu výjimku, kdy Muchová musela v delším třetím gamu likvidovat brejkbol, držely snadno servis. V kritické deváté hře ale byla agresivnější Anisimovová a díky několika povedeným dělovým returnům si zajistila možnost bitvu doservírovat. Tento úkol Američanka zvládla a po dvou hodinách mohla slavit.
Muchová tak nezopakuje loňskou finálovou účast a bude se muset rozloučit se členstvím v TOP 20 žebříčku, které loni po operaci pravého zápěstí a návratu na kurty velmi rychle obnovila. V Pekingu startuje potřetí v kariéře a debut v roce 2019 zakončila hned v prvním kole. Letos bude v čínské metropoli pokračovat ještě ve čtyřhře, s australskou kamarádkou Priscillou Honovou jsou v osmifinále.
I kvůli dalším zdravotním problémům neprožívá bývalá světová osmička příliš povedenou sezonu. Letos byla pouze třikrát ve čtvrtfinále, když se v únoru podívala do semifinále v Linci a Dubaji a nedávno prošla mezi nejlepší osmičku na US Open.
Paoliniová – Bouzková 6:2, 7:5
Jasmine Paoliniová vstupovala do zápasu s Marií Bouzkovou ve velké pohodě. V Pekingu během svých dvou zápasů s Anastasií Sevastovovou a Sofií Keninovou ztratila dohromady jen šest gamů.
I duel s Bouzkovou začala sebevědomě a hned ve čtvrté hře využila první brejkbol. A protože vzápětí česká tenistka příležitost prolomit servis Paoliniové nevyužila, neboť Italka zahrála v klíčových momentech precizní údery ze servisu a forhendu, bylo o osudu prvního setu rozhodnuto.
Druhou sadu hrála Bouzková daleko sebevědoměji a hned třikrát se jí podařilo přes podání Italky dostat do vedení. Jenže Paoliniová pokaždé dokázala v divokém přestřelce srovnat, česká tenistka k tomu totiž dopomohla i několika dvojchybami.
První krizové chvíle dokázala Bouzková ustát za stavu 4:5, když odvracela dva mečboly, tentokrát se ale na své podání mohla spolehnout. Další příležitosti ukončit zápas si Paoliniová vytvořila za další dva gamy a tentokrát už byla úspěšná. Bouzkové se sice třetí mečbol podařilo se štěstím odvrátit, ten čtvrtý však po slabém druhém servisu už neubránila.
V osmifinálové fázi China Open zůstala z českých tenistkek už jen Linda Nosková, která bude ve středu plnit roli favoritky proti Anastasiji Potapovové.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
