Muchová na US Open skolila Ósakaovou. Plíšková odehrála jen tři výměny, Bouzková neudržela vedení 6:3 a 5:2

US OPEN - Z tria českých tenistek uspěla ve čtvrtek ve druhém kole US Open pouze Karolína Muchová (28) a zůstala poslední nadějí ve dvouhře žen. Loňská semifinalistka vyřadila dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou a dál má šanci udržet pozici v TOP 100. Velmi nešťastně skončila letošní nepovedená sezona na grandslamech pro finalistku z roku 2016 Karolínu Plíškovou (32), jež si už ve třetí výměně zápasu proti italské finalistce posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniové (28) bolestivě podvrtla kotníku a po pár minutách musela vzdát. Dohrála také Marie Bouzková (26), i když vedla nad světovou šestnáctkou Ljudmilou Samsonovovou (25) 6:3 a 5:2.

Ósakaová – Muchová 3:6, 6:7

Karolína Muchová na US Open porazila 6:3, 7:6 dvojnásobnou japonskou šampionku Naomi Ósakaovou, zůstala poslední českou nadějí ve dvouhře žen a dál drží šanci na obhájení loňského semifinále a udržení pozice v TOP 100.

Muchová zvítězila nad vítězkou čtyř grandslamů za hodinu a 36 minut. Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce na hlavním dvorci Arthura Ashe zahrála 24 vítězných míčů, Ósakaová doplatila na 21 nevynucených chyb.

Muchová, která po loňském vypadnutí v semifinále s pozdější šampionkou Coco Gauffovou nehrála takřka deset měsíců kvůli zraněnému zápěstí, předvedla proti bývalé světové jedničce Ósakaové trpělivý výkon. První set získala díky vydařené koncovce, v níž soupeřce od stavu 3:3 dvakrát sebrala servis.

Ve druhé sadě přišla Muchová v deváté hře o podání, ani za stavu 4:5 se však nevzdala. Ósakaová následně nevyužila na servisu vedení 40:0 a tři setboly a rozhodlo se ve zkrácené hře. V ní Muchová otočila nepříznivý vývoj ze stavu 2:4 na 6:4. První mečbol sice Ósakaová odvrátila, při tom druhém ale za hlasitého povzdechnutí fanoušků poslala míček při smeči do autu.

"Jsem ráda, že se mi to dnes povedlo ve dvou setech. Byl to velmi těžký zápas a atmosféra byla elektrizující. Bylo to hodně blízko tomu, aby to šlo do třetího setu. V závěru jsem jí dala na servisu pár dárečků a ona mi je potom vrátila. Snažila jsem se hlavně vrátit její servis, hrát výměnu a dát jí šanci to zkazit, nebo si to pak sama uhrát. A podařilo se to," uvedla Muchová.

Ve třetím kole se Muchová utká s Ruskou Anastasií Potapovovou (H2H 2:1).

Plíšková – Paoliniová 0:0 / skreč Pl.

Finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková odehrála proti finalistce French Open a Wimbledonu Jasmine Paoliniové pouhé tři výměny. Za stavu 15:15 si podvrtla kotník na levé noze a utkání vzápětí vzdala.

"Potíže s kotníkem jsem měla už pár posledních měsíců. Dávali jsme tam nějaké injekce, které ale moc nezabraly, i když to nebylo tak špatné. Ve třetím bodu utkání jsem si kotník trochu vyvrkla. Nemáme teď k tomu ale žádné informace. Jedeme na vyšetření, na rezonanci a potom se snad dozvíme víc. Snad to nebude nic hrozného, kosti jsou v pořádku," uvedla Plíšková.

Quelqu'un a un souvenir d'un match plus rapide que ce Pliskova - Paolini à l'Us Open



Karolina s'est blessée au pied, au bout de 3 points !pic.twitter.com/PCufo5Thuu — TennisTemple (@tennistemple) August 29, 2024

Dvaatřicetiletá Češka dohrála ve Flushing Meadows ve stejné fázi jako vloni. Letos na grandslamech prohrála 4 z 5 zápasů.

Paoliniová narazí příště na přemožitelku Lindy Noskové Juliu Putincevovou z Kazachstánu.

Karolína Plíšková letos na grandslamech vyhrála jen jeden zápas (@ Profimedia)

Bouzková – Samsonovová 6:3, 6:7, 3:6

Marie Bouzková ve dvouhře neobhájila loňské třetí kolo. Šestadvacetiletá Češka sice vedla nad světovou šestnáctkou Ljudmilou Samsonovovou 6:3 a 5:2, ale k mečbolu se nedostala, ve třetí sadě nepotvrdila brejk na 3:2, ztratila poslední čtyři gamy a po téměř třech hodinách boje prohrála 6:3, 6:7, 3:6.

V New Yorku Bouzková pokračuje ještě ve čtyřhře se Španělkou Sarou Sorribesovou.

Výsledky US Open ve dvouhře žen