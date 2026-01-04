Muchová opět excelovala. S kamarádkou uhájila neporazitelnost a sezonu začala výhrou

DNES, 09:44
Aktuality 1
WTA BRISBANE - Karolína Muchová (29) znovu spojila síly se svou kamarádkou Priscillou Honovou (27) a tento tandem zůstává neporažen. Česko-australská dvojice v úvodním kole deblové soutěže v Brisbane deklasovala 6:4, 6:0 asijské duo Eri Hozumiová, Fang-Hsien Wu a znovu ukázala svou sílu.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Hon Priscilla
Karolína Muchová a Priscilla Honová jsou stále neporaženy (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Hozumiová/Wu – Honová/Muchová 4:6, 0:6

Muchová moc často deblové soutěže nehraje, což je možná škoda, protože právě v této disciplíně může ještě víc ukázat svůj cit pro hru a tenisový um. Potvrzením je i loňská sezona. V té se zúčastnila čtyřhry pouze v Pekingu, kde poprvé spojila síly právě s kamarádkou Honovou.

Společně došly až do semifinále, k němuž kvůli zranění Australanky nenastoupily. Zálusk na další povedený výsledek si mohou dělat na začátku nového tenisového roku v Brisbane. Úvodní kolo zvládly za hodinu a pár minut a jasně v něm přehrály asijskou dvojici Hozumiová, Wu.

Za celý zápas ztratily jen sedm bodů na podání a nečelily ani jedné brejkbolové hrozbě. Úvodní dějství v podstatě rozhodly už brejkem ve třetím gamu a v následujícím setu nadělily soupeřkám kanára.

Ve čtvrtfinále mohou Muchová s Honovou potkat Su-Wei Hsieh a Jelenu Ostapenkovou. Nasazené jedničky ale nejprve musí zvládnout souboj s domácí Olivií Gadeckou a Slovenkou Terezou Mihalíkovou.

Deblovou soutěž v Brisbane bude hrát také česká žebříčková jednička Linda Nosková. Ta spojí síly s Dánkou Clarou Tausonovou a v prvním kole společně vyzvou nasazenou ruskou dvojici Irina Chromačevová, Alexandra Panovová.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 500 v Brisbane

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
frenkie57
04.01.2026 09:55
To duo Bobřík-Nosik, to je těžká artilérie. Obě mají podobný styl hry, se soupeřek zbydou cáry.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist