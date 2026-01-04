Muchová opět excelovala. S kamarádkou uhájila neporazitelnost a sezonu začala výhrou
Hozumiová/Wu – Honová/Muchová 4:6, 0:6
Muchová moc často deblové soutěže nehraje, což je možná škoda, protože právě v této disciplíně může ještě víc ukázat svůj cit pro hru a tenisový um. Potvrzením je i loňská sezona. V té se zúčastnila čtyřhry pouze v Pekingu, kde poprvé spojila síly právě s kamarádkou Honovou.
Společně došly až do semifinále, k němuž kvůli zranění Australanky nenastoupily. Zálusk na další povedený výsledek si mohou dělat na začátku nového tenisového roku v Brisbane. Úvodní kolo zvládly za hodinu a pár minut a jasně v něm přehrály asijskou dvojici Hozumiová, Wu.
Za celý zápas ztratily jen sedm bodů na podání a nečelily ani jedné brejkbolové hrozbě. Úvodní dějství v podstatě rozhodly už brejkem ve třetím gamu a v následujícím setu nadělily soupeřkám kanára.
Ve čtvrtfinále mohou Muchová s Honovou potkat Su-Wei Hsieh a Jelenu Ostapenkovou. Nasazené jedničky ale nejprve musí zvládnout souboj s domácí Olivií Gadeckou a Slovenkou Terezou Mihalíkovou.
Deblovou soutěž v Brisbane bude hrát také česká žebříčková jednička Linda Nosková. Ta spojí síly s Dánkou Clarou Tausonovou a v prvním kole společně vyzvou nasazenou ruskou dvojici Irina Chromačevová, Alexandra Panovová.
