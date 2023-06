Muchová oživila ženský tenis. Neříkejte, že je nudný, reagují experti a hráči na závěr French Open

"Skvělá bitva v tvém prvním grandslamovém finále. Gratuluji k úžasnému turnaji a jsem si jistá, že další přijdou," napsala na Instagram dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová. Poblahopřála i Šwiatekové. "A také gratuluji královně Ize ke čtvrtému grandslamovému titulu. Wow," doplnila.

Z českých tenistek se připojila také finalistka Roland Garros z roku 2019 Markéta Vondroušová. "Naše vítězka," komentovala fotografii Muchové s trofejí za účast ve finále.

Rozhodující boj o titul komentoval i kouč Patrick Mouratoglou. Bývalý trenér světové jedničky Sereny Williamsové chválil hlavně kreativní hru Muchové. "Kdy jsme naposledy viděli hráčku s tak kompletním tenisem, jako je Muchová?" napsal na Twitteru Mouratoglou.

When was the last time we have seen a female player with such a complete tennis as Muchova ?