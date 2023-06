Muchová po postupu do prvního finále na grandslamech: Možná nejlepší zápas, v šatně musely jít emoce ven

Za největší úspěch v kariéře označila tenistka Karolína Muchová vítězství nad Běloruskou Arynou Sabalenkovou, po němž postoupila premiérově do finále Roland Garros. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce zdolala po více než tříhodinovém boji světovou dvojku 7:6, 6:7, 7:5 a triumfu si vážila o to víc, že otočila v rozhodujícím setu vývoj z nepříznivého stavu 2:5. Po utkání novinářům řekla, že vždy v podobný úspěch věřila a po odchodu z kurtu Philippa Chatriera si poplakala štěstím.

"Ten zápas bych dala určitě do top tří. Možná byl i nejlepší vzhledem k tomu, jak se vyvíjel a jak se nakonec otočil. Asi ano, díky tomu, že mě posouvá do finále, je to asi má nejlepší výhra," přemítala Muchová. Když se zamyslela, jak jí zní oslovení grandslamová finalistka, usmála se. "Je to super. Nevím, co by mi teď znělo v uších lépe."

Semifinále na pařížské antuce s vítězkou Australian Open Sabalenkovou přirovnala k horské dráze. Největší obrat zinscenovala česká tenistka, která v závěrečné sadě zvrátila vývoj ze stavu 2:5. Hned v úvodu odvrátila mečbol a poté získala další čtyři hry včetně dvou brejků.

"Při mečbolu jsem byla na servisu a soustředila se na další bod, abych trefila kvalitní podání. Vyšlo to. Nenakládala jsem si na sebe tlak, brala jsem to jako každý jiný bod. Obecně jsem se ale mohla v utkání spolehnout na servis. V klíčových chvílích mě podržel," líčila Muchová.

Postupem času získávala zpátky jistotu. "Věděla jsem, že je to pořád jen o jeden brejk. Už v předešlé hře jsem na její servis vedla 30:0, ale nevzala jsem to na sebe a nechala ji hrát. Řekla jsem si, že už to tak nenechám a nebudu čekat na chybu. Ten game na 4:5 asi rozhodl. Dobře jsem zareturnovala a cítila jsem, že znervózněla. Sem tam mi pomohla nějakou chybou a já toho dokázala využít," popsala Muchová.

Do utkání šla s taktikou měnit často styl hry a rozhodit vyhlášenou "ranařku" v její útočné hře. Udržela také neporazitelnost proti hráčkám z Top 3 světového žebříčku - vyhrála všech pět zápasů. "O tom jsem nevěděla. Možná je to mou hrou, bojovným duchem a zkrátka vším dohromady. Dnes to byla obrovská bitva, dala jsem do ní všechno. Vyplatilo se to."

V pauzách také vnímala kapelu v hledišti, která hrála známé hity jako We will rock you od skupiny Queen nebo hudbu ze Star Wars. "Některé písničky jsem si s nimi i zpívala. Třeba Bella Ciao. Bylo to vtipné a za mě úplně super," ocenila. V závěru ji už chytaly křeče. "Jsem trochu unavená. Teď mě ale čeká fyzio a doufám, že budu dál ready," doplnila.

Bezprostředně po vítězství se v ní míchaly emoce. Chvíli netušila, že se jí obrat skutečně povedl. "Bylo to rychlé. Byla jsem strašně ráda a měla jsem i na krajíčku. Už se mi to tam chtělo pustit, ale vydržela jsem to, až jsem zmizela z kurtu. Muselo to jít ven. Často jsem koukala na různá finále a jsem ráda, že tam teď budu já. Vždycky jsem věřila, že mám schopnost to dokázat," řekla hráčka 1. ČLTK Praha, která by se měla posunout po turnaji minimálně na 16. místo světového žebříčku. Nyní je třiačtyřicátá.

Po utkání obdržela spoustu gratulací a potkala se s rodiči, kteří jí fandili z tribuny. "Mobil mám k explodování. Zatím ho radši neotvírám a nevím, jestli to vůbec udělám. Vážím si všech zpráv, ale už je docela večer a nechtěla bych se v tom ztratit. S rodiči jsem se viděla hned po zápase. Myslím, že jsme si všichni trochu pobrečeli, bylo to emotivní. Jsou strašně pyšní a nemůže to být lepší," řekla Muchová.

V sobotním finále ji čeká světová jednička a úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková. S trojnásobnou grandslamovou šampionkou se utkala jen před čtyřmi lety v Praze, kdy ji porazila 4:6, 6:1, 6:4.

"To ale Iga tehdy hrála kvalifikace a teď už je to nějakou dobou světová jednička. Je to neporovnatelné a určitě si nemyslím, že tam půjdu s nějakou výhodou. Ona bude favoritka, ale my si s týmem zase sedneme a budeme hledat mezírky v její hře. Abych vyhrála grandslam, budu muset ukázat perfektní zápas a ukázat to nejlepší, co v sobě mám," dodala Muchová.



Sabalenková: Karolína hrála neuvěřitelné a já nevyužila své šance

Světová dvojka Aryna Sabalenková ocenila po prohře v semifinále Roland Garros výkon své přemožitelky Karolíny Muchové, sama litovala zahozených příležitostí. Na tiskové konferenci řekla, že v závěru ztratila rytmus. Nevyužila vedení 5:2, mečbol a nakonec podlehla 6:7, 7:6, 5:7. Vyhlíží proto Wimbledon, kde loni kvůli zákazu startu ruských a běloruských sportovců chyběla.

"Byl to těžký zápas. Soupeřka hrála neuvěřitelný tenis. I tak jsem ale měla dost šancí, jenže jsem je nevyužila. Jsem velmi zklamaná. Je to tvrdá porážka," uvedla Sabalenková.

Proti šestadvacetileté rodačce z Olomouce ztratila první set v tie-breaku, ve druhé sadě si díky zkrácené hře vynutila pokračování. V rozhodující třetí sadě vedla 5:2 a měla při servisu Muchové mečbol. Češka ho však odvrátila a Sabalenková prohrála i další čtyři hry po sobě.

"Myslím, že se to začalo otáčet, když jsem poté ztratila servis. Podávala jsem na vítězství, takže ona následně ožila a začala hrát agresivněji. Já naopak ztratila rytmus. Nebyla jsem vůbec ve hře," doplnila poté, co prohrála posledních 20 z 24 míčků.

Muchovou ocenila i za to, že se vrátila po řadě zdravotních potíží. "Byla teď trochu mimo pozornost, ale vždycky hrála skvělý tenis. Chodí na síť a hraje velmi agresivně. Jakmile vidí kratší míč, jde k síti a je těžké si proti ní vypracovat bod. Hraje velmi dobře," podotkla Sabalenková.

Vítězka letošního Australian Open odmítla, že by ji v závěru ochromila nervozita. Na grandslamu prohrála po sérii 12 výher. Do utkání s Muchovou neztratila navíc na Roland Garros ani set.

"Vždycky čelíte nějakým výzvám. Určitě se z tohoto zápasu poučím a vrátím se ještě silnější. Každopádně si myslím, že to, co tenhle rok dělám a co snad ještě udělám, je neuvěřitelné a je to posun na další úroveň. Nehodnotím tenhle turnaj negativně. Myslím, že jsem se na antuce zlepšila a uhrála tady svůj nejlepší výsledek. V tuto chvíli se snažím zůstat pozitivní, ať už se stalo na kurtu cokoliv," doplnila.

Po utkání odmítla odpovídat na otázky spojené s politikou a naopak se těší na červencový start ve Wimbledonu. Vloni se nemohla grandslamu v Londýně zúčastnit kvůli zákazu pro ruské i běloruské tenisty kvůli vojenské invazi na Ukrajinu.

"Ano, mám víza. Jupí. Můžu slavit. Pojedu do Wimbledonu, což jsou skvělé zprávy. Hraju tam ráda a užívám si tamní atmosféru. Vloni jsem ho musela vynechat, ale už se těším, až budu zpět a ukážu tam svůj nejlepší tenis," dodala Sabalenková.