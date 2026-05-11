Muchová se vrací mezi elitu! Rozhodla porážka krajanky Noskové
Český tenis mohl slavit už před pár dny. Po porážce Belindy Bencicové ve třetím kole v Římě se totiž rozhodlo o tom, že za týden v pondělí dojde k návratu Muchové do TOP 10 žebříčku, nebo si debut v elitní desítce zajistí Nosková.
Nakonec to bude Muchová, která odehrála v Římě svůj jasně nejhorší turnaj v této jinak fantastické sezoně a vypadla hned po úvodním zápase. Nosková potřebovala v italské metropoli dojít až do finále, aby mohla krajanku z desátého místa v živém žebříčku sesadit. Skončila však v pondělním osmifinále.
V TOP 10 bude figurovat Češka poprvé od loňského ledna. Poslední českou zástupkyní v elitní desítce byla Barbora Krejčíková, která se do nejvyššího patra vyšplhala po šokujícím triumfu předloni ve Wimbledonu.
Muchová už v TOP 10 figurovala. A to v sezoně 2023 a naposledy na začátku roku 2024. Olomouckou rodačku celou kariéru brzdí častá zranění a výjimkou nebyly ani poslední sezony. Jejím maximem je osmá příčka ze září 2023.
V novém vydání žebříčku bude nejlepší desítku uzavírat. A svou pozici by měla v následujících týdnech upevnit. První výraznější body totiž bude obhajovat až na přelomu srpna a září na US Open, kde loni uhrála čtvrtfinále.
1. Rybakina
2. Sabalenka
3. Pegula
4. Andreeva
5. Svitolina
6. Muchova
7. Gauff
8. Mboko
9. Kostuk
10. Bencic
V tuto chvili bojuje Jovic o top10, vitezstvim nad Gauff by predstihla Bencic.
Swiatek take bojuje a deli ji jedno vitezstvi od top10
Cirstea potvrzuje skvelou letosni formu a pokud vyhraje dalsi zapas, take vpluje do top10
Modelka k tomu potrebuje 2 vitezstvi.
Ostapenko s Mertens k tomu potrebuje vitezstvi v turnaji nebo postup do finale...
Stale v tomto roce je nejlepsi hrackou Rybakina, ikdyz ji Sabalenka slape na paty... Rybakina muze svuj naskok navysit - pokud porazi byvalou No.1
Dalsi CZ hracky
14. Linda Noskova
27. Sara Bejlek
28. Karolina Pliskova
33. Maruska Bouzkova
51. Nikola Bartunkova !!!
54. Katka Siniakova
58. Terka Valentova
87. Linda Fruhvirtova
Devet hracek v top100
na 101. a 102. miste Baruska Krej. s Dominikou Salkovou
posledni jsou Bren. Fruhvirt s Pastikovou, a Havlickovou... 331...