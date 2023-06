Muchová se zotavuje po životním výsledku. Na trávě chce začít v Eastbourne, ale možná nastoupí až ve Wimbledonu

Šestadvacetiletá Muchová se na Roland Garros dočkala životního úspěchu. Překonala předloňské semifinále Australian Open a pestrou hrou si získala přízeň fanoušků. Právě podpora publika patří mezi její nejsilnější vzpomínky na pařížské tažení. "Je docela těžké vybrat jen jednu z nich. Musím vyzdvihnout atmosféru. Kolik bylo těch diváků během posledních kol a jak tleskali," řekla.

Styl s různými typy úderů a častými náběhy na síť nepoužívá jen pro efekt. "Snažím se hrát to, co trénuju, co mě baví a co je účinné. Někdy víc měním rytmus, někdy naopak ne. Je to jen plus, že se to líbí ostatním a fandí mé hře," uvedla šestnáctá hráčka světového žebříčku.

Během kariéry ji často brzdily zdravotní problémy. I dvoutýdenní tažení v Paříži, kde ji až ve finále porazila světová jednička Iga Šwiateková z Polska, se na jejím těle podepsalo. "Cítím, že jsem odehrála sedm zápasů na antuce a hlavně ty poslední dva byly velmi náročné. Nyní pracujeme na tom, abych se dala co nejrychleji dohromady a připravila se na travnatou sezonu," uvedla.

Po nedělním příletu z Francie zajela na skok do Olomouce, aby se pozdravila s kamarády. Zatím se ani nestihla více zamyslet nad tím, co se jí v Paříži podařilo. Pořád si uvědomuje, že ani titul nebyl daleko. "Samozřejmě vím, že to bylo o pár míčcích. Občas mi to blikne před očima, že to bylo fakt kousíček. Teď je to strašně rychlé od té doby, co jsem přiletěla, že jsem ani neměla čas to vstřebat. Spíš jsem ráda za to, že jsem odehrála svůj nejlepší grandslam a turnaj," svěřila se.

S kondičním trenérem Jaroslavem Blažkem a fyzioterapeuty se připravuje na návrat do tenisového kolotoče. "Vzhledem k tomu, že jsem v Paříži strávila celé dva týdny, tak se ty plány trochu mění. Měla jsem hrát příští týden v Berlíně, to taky nestihnu. Teď se snažíme dostat tělo zpátky, aby fungovalo. Abych byla schopná nasát nějakou tu kondiční stránku. Od příštího týdne se budeme připravovat tenisově na trávě. Je varianta, že zkusím Eastbourne, ale možná pojedu rovnou na Wimbledon," poodhalila své plány.