Muchová v Brisbane přežila dramatický duel. Ve vyrovnané koncovce využila až čtvrtý mečbol
Muchová – Tomljanovičová 4:6, 6:1, 7:6
Muchová v Brisbane v zápase s domácí Tomljanovičovou ztratila servis jako první už ve čtvrté hře, okamžitě si však dokázala vzít ztracené podání zpátky. Následně proti agresivně hrající soupeřce odvrátila celkem čtyři brejkboly a vyrovnala. V devátém gamu se dostala k brejkbolu Češka, ten však nevyužila a závěr ji vůbec nevyšel. Prohrála šest ze sedmi výměn a tím i celý první set.
Nepovedený konec úvodního dějství však rychle zapomněla. V první hře druhé sady donutila soupeřku k chybám a získala její podání. Brejk však i přes vedení 30:0 potvrdit nedokázala. Přesto se herně velmi zvedla a sebrala Tomljanovičové další tři servisy, ten v páté hře až po využité sedmého brejkbolu. Druhou sadu tedy naprosto ovládla poměrem 6:1.
Ve vyrovnaném rozhodujícím dějství byl klíčový osmý game, ve kterém dokázala Muchová skvěle returnovat, nedělala chyby a i díky minelám soupeřky si vypracovala dvě šance. Hned tu první využila a odskočila do vedení 5:3.
V deváté hře se Češka dostala k mečbolu, ten ale nevyužila, zápas nedopodávala a nechala soupeřku srovnat. O vítězce nakonec musela rozhodnout zkrácená hra. V té se Muchová i díky agresivní hře a dvěma vítězným forhendům dostala rychle do vedení 3:0. Náskok sice neudržela, ale ovládla následující tři míčky a vypracovala si mečboly. Ten celkově čtvrtý využila a po bitvě zvítězila poměrem 7:5 v tie-breaku rozhodující sady.
"Soupeřka hrála neskutečně, zaslouží si uznání. Skvěle podávala a hrála velmi rychle. Já jsem se nemohla dostat do rytmu, bylo to velmi nepříjemné. Jsem velmi ráda, že jsem novou sezonu začala výhrou," komentovala Muchová po zápase.
Česká hráčka tak srovnala s Australankou vzájemnou bilanci na 1:1 a oplatila jí porážku z prvního kola US Open 2022. Muchová v Brisbane poprvé zvládla vyhrát v hlavní soutěži, před šesti lety skončila hned na první soupeřce a o rok dříve prohrála ještě v kvalifikaci. O postup mezi osmičku nejlepších si zahraje s turnajovou sedmičkou Jekatěrinou Alexandrovovou.
