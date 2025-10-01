Muchová ve čtyřhře dál válí. S kamarádkou vyřadily další favoritky a jsou ve čtvrtfinále
Honová/Muchová – Muhammadová/Schuursová 7:6, 6:1
Muchové se nepodařilo prodrat do čtvrtfinále dvouhry a její pokus o obhajobu loňského finále v Pekingu skončil po bitvě s Amandou Anisimovovou v osmifinále. V deblové soutěži ovšem mezi nejlepší osmičku po boku australské kamarádky Honové postoupila.
Po odstoupení Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové a porážce Lindy Noskové se Slovenkou Rebeccou Šramkovou je Muchová poslední českou nadějí ve čtyřhře na čínské prestižní tisícovce. S Honovou se i ve druhém zápase vzepřely papírovým předpokladům, když vyřadily vynikající deblistky Kristinu Mladenovicovou se Shuai Zhang a nyní porazily nasazené šestky Muhammadovou a Schuursovou.
Výborně rozehranou měly už úvodní sadu, ve které vedly 5:2. Postupně ale nevyužily čtyři setboly a rozhodnout musel tie-break, v němž Muchová s Honovou kralovaly 7:4. Druhé dějství bylo naprosto jednoznačné. Češka s Australankou nedovolily soupeřkám uhájit servis a ztratily jen jeden game.
Muchová hraje letos čtyřhru poprvé a obvykle se deblových soutěží vůbec neúčastní. S Honovou spojila síly poprvé a hned je z toho první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Tedy pokud nebudeme počítat loňské olympijské hry v Paříži, kde olomoucká rodačka prohrála po boku Noskové souboj o bronz.
Ve čtvrtfinále bude česko-australský tandem čelit Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové.
