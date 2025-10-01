Muchová ve čtyřhře dál válí. S kamarádkou vyřadily další favoritky a jsou ve čtvrtfinále

WTA PEKING - Karolína Muchová (29) sice neobhájila na prestižní tisícovce v Pekingu finálovou účast ve dvouhře, nicméně den po vyřazení v osmifinále si spravila chuť ve čtyřhře po boku kamarádky Priscilly Honové (27). Česko-australská dvojice i ve druhém zápase skolila favoritky, tentokrát v boji o čtvrtfinále porazila 7:6, 6:1 nasazené šestky Asiu Muhammadovou a Demi Schuursovou.
Karolína Muchová prošla v Pekingu do čtvrtfinále čtyřhry (© PEDRO PARDO / AFP)

Honová/Muchová – Muhammadová/Schuursová 7:6, 6:1

Muchové se nepodařilo prodrat do čtvrtfinále dvouhry a její pokus o obhajobu loňského finále v Pekingu skončil po bitvě s Amandou Anisimovovou v osmifinále. V deblové soutěži ovšem mezi nejlepší osmičku po boku australské kamarádky Honové postoupila.

Po odstoupení Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové a porážce Lindy Noskové se Slovenkou Rebeccou Šramkovou je Muchová poslední českou nadějí ve čtyřhře na čínské prestižní tisícovce. S Honovou se i ve druhém zápase vzepřely papírovým předpokladům, když vyřadily vynikající deblistky Kristinu Mladenovicovou se Shuai Zhang a nyní porazily nasazené šestky Muhammadovou a Schuursovou.

Výborně rozehranou měly už úvodní sadu, ve které vedly 5:2. Postupně ale nevyužily čtyři setboly a rozhodnout musel tie-break, v němž Muchová s Honovou kralovaly 7:4. Druhé dějství bylo naprosto jednoznačné. Češka s Australankou nedovolily soupeřkám uhájit servis a ztratily jen jeden game.

Muchová hraje letos čtyřhru poprvé a obvykle se deblových soutěží vůbec neúčastní. S Honovou spojila síly poprvé a hned je z toho první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Tedy pokud nebudeme počítat loňské olympijské hry v Paříži, kde olomoucká rodačka prohrála po boku Noskové souboj o bronz.

Ve čtvrtfinále bude česko-australský tandem čelit Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Otmar
01.10.2025 15:20
Mám pocit, že málokdo má menší ponětí o deblu, než Honová. Ale zatím to vychází, protože když se trefí, tak to nemá chybu. Muška si zkouší, co všechno je možné zahrát a evidentně je to baví. Ale myslím, že dál už to nepůjde.
tommr
01.10.2025 15:58
jj na Hon i na Karolíně je jasně vidět že to jsou především singlistky a obvyklé deblové taktiky jsou jim zcela cizí. Nahrazují to ale tenisovou kvalitou a elánem. Danilina/Krunic nejsou nehratelný soupeřky ale taky si myslím že na ně už stačit nebudou ...
