Muchová vyškolila kometu Valentovou. V Dauhá si zajistila derby s Plíškovou

WTA DAUHÁ - České derby ve druhém kole na prestižní tisícovce v katarském Dauhá bylo jednoznačnou záležitostí. Zkušenější Karolína Muchová (29) v něm přehrála 6:1, 6:4 kometu Terezu Valentovou (18) a může se chystat na další souboj s krajankou. V osmifinále totiž potká bývalou šampionku Karolínu Plíškovou (33).
Karolína Muchová jasně vyhrála české derby (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Valentová – Muchová 1:6, 4:6

České derby začalo bez větších komplikací na servisu, který si s přehledem uhájila Valentová i Muchová. Již ve třetím gamu ale Muchová úřadovala na returnu. Úvodní dva brejkboly sice Valentová aktivní hrou zlikvidovala, nicméně starší z českých tenistek se dostala k další šanci a tu už po chybě krajanky proměnila.

Muchová byla o něco aktivnější a hlavně jistější i v následujících minutách a za stavu 4:1 měla v zádech luxusní náskok dvou brejků. Zkušenější z Češek dostávala Valentovou pod neustálý tlak také v dalším průběhu tohoto setu a nakonec zapsala sérii šesti vyhraných gamů.

Valentová se po výprasku rozhodla odejít před dalším setem z kurtu. Přestávka jí evidentně pomohla, jelikož ve druhém gamu si udržela podání, přerušila vítěznou šňůru krajanky a začala držet krok. V pátém gamu odvrátila s pomocí vítězného bekhendu brejkbol Muchové a znovu skóre srovnala.

O dvě hry později ale měla Muchová další šance, dvě v řadě a celkem pět. S tou poslední už si Valentová poradit nedokázala a tentokrát už krajanku do vedení brejku po vlastní nevynucené chybě pustila. Muchová celý zápas suverénně vládla na vlastním servisu, ovšem při pokusu utkání dopodávat pustila Valentovou k prvním brejkbolům a ta svou druhou možnost proměnila.

Muchovou ale nemuselo zaváhání na servisu mrzet dlouho. Hned v dalším gamu na returnu se totiž po vynikajícím vítězném úderu z bekhendu propracovala k prvnímu mečbolu a Valentová zápas uzavřela dvojchybou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Valentovou, která má za sebou průlomovou sezonu a v Dauhá posbírala včetně kvalifikace svá první vítězství na úrovni WTA 1000, se jedná o cennou lekci. S Muchovou se utkala podruhé, ovšem jejich jediný předchozí souboj se uskutečnil pouze v rámci exhibiční Tenisové extraligy 2025, kde mladá Češka dominovala.

Muchovou čeká české derby i v následujícím kole. Ve středu totiž vyzve šampionku ročníku 2017 a kamarádku Karolínu Plíškovou, která slavila postup do osmifinále už v pondělí po nečekaném skalpu obhájkyně titulu Amandy Anisimovové.

Olomoucká rodačka vyhrála s Plíškovou poslední dva souboje ve Wimbledonu 2019 a na Australian Open 2021. Ve vzájemné bilanci s bývalou světovou jedničkou tak vede 2:1. Vůbec poprvé se potkají mimo grandslamy.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

23
Otmar
10.02.2026 18:14
Výkon Mušky bych nějak moc neopěvoval. První set byla Terka úplně mimo a bylo jedno, co Muška zahraje, stejně to spadne "na zem". Druhý set byl o něčem jiném a i když ho Muška brala, bylo to podle mně takové upocené. Terezka odehrála druhý set v rámci svých možností dobře, na víc nebylo!
Tomas_Smid_fan
10.02.2026 17:57
Lindu jsem neviděl, ale vzhledem k soupeřce

Muška Terka

Katka
Mám radost z postupu Osorio, ale nemám radost z vypadnutí Katky. Ta tomu ale bohužel šla hodně naproti. Mohla získat už první game 3.setu, pak v jeho druhé polovině kupila chybu za chybou a v závěru měla v hlavě asi zatmění, protože Camile vítězství doslova věnovala...
Chyby to byly opravdu nepochopitelné, jako například první fiftýn za stavu 2:3. To snad nebyla ani berdychovka, ale něco horšího...
jeronym
10.02.2026 17:40
Tereza si cestou domu povzdychla,
"No ta me vypekla..."
BA
com
10.02.2026 17:39
subaru
10.02.2026 17:37
Některým našim hráčkám by neškodilo přidat kondice a trochu zesportovnit postavu.
Serpens
10.02.2026 17:39
Co by jiné hráčky daly za ta ramena Terezy... o hrudníku nemluvě.
Mac
10.02.2026 17:25
kacenka bohuzel, jak jde o nejake vetsi prachy, zacne se vztekat a prilezitost zahodi...
EllNino
10.02.2026 17:19
Takže dnešek oproti včerejšku zlej sen ... jediná výhra zřejmě vzešla z českýho souboje a Katka a Linda své šance dokonale zahodily ...
Serpens
10.02.2026 17:11
Terka vyškolena. Muchová všude, všechno k čárám, do růžků, veškeré pokusy o ofenzívu zrušila jedním čopem. Zatím to Tereza proti TOP20 neumí, a respekt na to zdá se má značný vliv, protože se zjevně uvolnila až úplně na konec.
volejman
10.02.2026 17:05
V prvním setu to bylo jak učitelka s žačkou. Ve druhém Terka odhodila ostych a začala vystrkovat růžky. Karolina musela zabojovat, aby to dotáhla do vítězného konce.
HAJ
10.02.2026 17:09
Přesně tak. Kája dnes celkem v poho.Terka musí zapracovat na druhém servisu.
Reagovat
Serpens
10.02.2026 17:11
To už moc nezlepší. Musí zvýšit úspěšnost prvního, který je slušný, když je umístěný.
Reagovat
chlebavevaju
10.02.2026 17:38
Přesně tak, druhy servis již prakticky nezlepší, pokud jen nemá hned takto zkraje, viz Siniaková, jeji servis taky zůstal v dorostu.
Reagovat
Vlk-v-trave
10.02.2026 16:22
Karolina skvele, ale nepreconoval bych, zase ta Terezie neni nejaka extra hracka...jeste...;-) - hlavne uderove je proste Muska nekde jinde...
Muska muze jest furt prohrat, jen kdyz chytne tu svou kreativne toulavou... hmm, ovsem s panem Svenem, nevim, nevim...;-)

Zato Linda frci dal na te "sve bezhlave ceste..."

No a Katerina ;-)) Tam se neni mozne nikdy divit nicemu. Tam je vse vporadku... ;-))
Random33
10.02.2026 16:29
Clovek by rekl, ze by mohla vyuzit konecne priznivejsiho losu. Jenze se jedna o Katku a jedna se o velkej turnaj..
Reagovat
pantera1
10.02.2026 16:05
Terezka dostane od Mušky pravděpodobně výprask, ale dalo se to čekat. Zkušenosti a praxe vítězí .
frenkie57
10.02.2026 16:18
Jj, bude to asi lekce.
pantera1
10.02.2026 16:48
V druhém setu je to hodně vyrovnané. Terka se rozehrála a bude to ještě napínavé .
Reagovat
frenkie57
10.02.2026 16:58
Muška nedopodávala a Terka bude mít možnost dorovnat stav v setu.
Katka bojuje ve třetím více se sebou než se soupeřkou. Vlastně takto je to celý zápas.
Reagovat
frenkie57
10.02.2026 17:03
Karolína žádnou komplikaci nepřipustila a může se těšit na zítřejší zápas dvou Karolín. A my s ní.
Fionka
10.02.2026 15:50
Kája, Kája !!! :-)
Serpens
10.02.2026 14:58
Terko, do toho
chlebavevaju
10.02.2026 14:58
Kája Plech v dalším kole vyhraje.
