Muchová vyškolila kometu Valentovou. V Dauhá si zajistila derby s Plíškovou
Valentová – Muchová 1:6, 4:6
České derby začalo bez větších komplikací na servisu, který si s přehledem uhájila Valentová i Muchová. Již ve třetím gamu ale Muchová úřadovala na returnu. Úvodní dva brejkboly sice Valentová aktivní hrou zlikvidovala, nicméně starší z českých tenistek se dostala k další šanci a tu už po chybě krajanky proměnila.
Muchová byla o něco aktivnější a hlavně jistější i v následujících minutách a za stavu 4:1 měla v zádech luxusní náskok dvou brejků. Zkušenější z Češek dostávala Valentovou pod neustálý tlak také v dalším průběhu tohoto setu a nakonec zapsala sérii šesti vyhraných gamů.
Valentová se po výprasku rozhodla odejít před dalším setem z kurtu. Přestávka jí evidentně pomohla, jelikož ve druhém gamu si udržela podání, přerušila vítěznou šňůru krajanky a začala držet krok. V pátém gamu odvrátila s pomocí vítězného bekhendu brejkbol Muchové a znovu skóre srovnala.
O dvě hry později ale měla Muchová další šance, dvě v řadě a celkem pět. S tou poslední už si Valentová poradit nedokázala a tentokrát už krajanku do vedení brejku po vlastní nevynucené chybě pustila. Muchová celý zápas suverénně vládla na vlastním servisu, ovšem při pokusu utkání dopodávat pustila Valentovou k prvním brejkbolům a ta svou druhou možnost proměnila.
Muchovou ale nemuselo zaváhání na servisu mrzet dlouho. Hned v dalším gamu na returnu se totiž po vynikajícím vítězném úderu z bekhendu propracovala k prvnímu mečbolu a Valentová zápas uzavřela dvojchybou.
Pro Valentovou, která má za sebou průlomovou sezonu a v Dauhá posbírala včetně kvalifikace svá první vítězství na úrovni WTA 1000, se jedná o cennou lekci. S Muchovou se utkala podruhé, ovšem jejich jediný předchozí souboj se uskutečnil pouze v rámci exhibiční Tenisové extraligy 2025, kde mladá Češka dominovala.
Muchovou čeká české derby i v následujícím kole. Ve středu totiž vyzve šampionku ročníku 2017 a kamarádku Karolínu Plíškovou, která slavila postup do osmifinále už v pondělí po nečekaném skalpu obhájkyně titulu Amandy Anisimovové.
Olomoucká rodačka vyhrála s Plíškovou poslední dva souboje ve Wimbledonu 2019 a na Australian Open 2021. Ve vzájemné bilanci s bývalou světovou jedničkou tak vede 2:1. Vůbec poprvé se potkají mimo grandslamy.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Muška Terka
Katka
Mám radost z postupu Osorio, ale nemám radost z vypadnutí Katky. Ta tomu ale bohužel šla hodně naproti. Mohla získat už první game 3.setu, pak v jeho druhé polovině kupila chybu za chybou a v závěru měla v hlavě asi zatmění, protože Camile vítězství doslova věnovala...
Chyby to byly opravdu nepochopitelné, jako například první fiftýn za stavu 2:3. To snad nebyla ani berdychovka, ale něco horšího...
"No ta me vypekla..."
BA
Muska muze jest furt prohrat, jen kdyz chytne tu svou kreativne toulavou... hmm, ovsem s panem Svenem, nevim, nevim...;-)
Zato Linda frci dal na te "sve bezhlave ceste..."
No a Katerina ;-)) Tam se neni mozne nikdy divit nicemu. Tam je vse vporadku... ;-))
Katka bojuje ve třetím více se sebou než se soupeřkou. Vlastně takto je to celý zápas.