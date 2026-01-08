Muchová zkompletovala výjimečnou sbírku. Skalp Alexandrovové je cennější, než se zdá
Když je Muchová stoprocentně fit, tak je hrozbou pro kohokoli na tour. To potvrdila i v osmifinálovém souboji dnes v Brisbane, když zdolala 6:4, 7:5 světovou desítku Jekatěrinu Alexandrovovou.
A pokud potřebujete ještě lepší potvrzení, tak věřte tomu, že Muchová tímto skalpem zkompletovala velmi zajímavou sbírku. Ve své kariéře totiž už dokázala porazit světovou jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku i desítku. Právě vítězství nad někým figurujícím na 10. pozici jí chybělo.
Proti Alexandrovové, která má za sebou životní sezonu, si připsala svůj celkově 16. skalp hráček TOP 10 a první po roce. Na úplně první takto cennou výhru dosáhla ve Wimbledonu 2019 a někteří čeští fanoušci si ho možná pamatují. Přišel totiž po obrovské bitvě s Karolínou Plíškovou (4:6, 7:5, 13:11) a znamenal první grandslamové čtvrtfinále.
První vítězství Muchové nad každým rankingem z TOP 10
#1 - Ashleigh Bartyová, Australian Open 2021
#2 - Naomi Ósakaová, Madrid 2021
#3 - Karolína Plíšková, Wimbledon 2019
#4 - Jasmine Paoliniová, United Cup 2025
#5 - Jasmine Paoliniová, US Open 2024
#6 - Karolína Plíšková, Australian Open 2021
#7 - Bianca Andreescuová, Cincinnati 2021
#8 - Maria Sakkariová, French Open 2023
#9 - Belinda Bencicová, Dubaj 2023
#10 - Jekatěrina Alexandrovová, Brisbane 2026
A aby toho nebylo málo, tak Muchové nechybí moc, aby tuto statistiku rozšířila na TOP 20. Ke kompletaci postrádá skalpy světové jedenáctky a třináctky.
Další vítězství nad někým z elitní desítky může slavit v pátek. Ve čtvrtfinále totiž vyzve pátou hráčku pořadí Jelenu Rybakinovou, jež má na kontě 13 výher v řadě a bude favoritkou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře