Muchové hrozí konec na znovuzrozené veteránce, Noskovou čeká souboj s kamarádkou
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 28. 8.
Češi v akci
Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.) | Court 5 (17:00 SELČ)
Muchová (11-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Grandstand (19:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchové hrozí konec, Nosková je favoritkou
Semifinalistku posledních dvou ročníků Karolínu Muchovou zřejmě čeká ve druhém kole US Open velmi těžký zápas. Problémy s levým zápěstím už má snad definitivně za sebou, ale její výkonnost v posledních týdnech na oblíbených severoamerických betonech není ideální. V prvním kole potřebovala všechny tři sety proti domácí legendě Venus Williamsové a teď ji čeká na papíře mnohem těžší soupeřka. Muchová dokonce ani nebude favoritkou. Další veteránka Sorana Cirsteaová totiž v posledních týdnech prožívá znovuzrození po vleklých zdravotních potížích. Bývalá 21. hráčka světa vyhrála 11 z posledních 12 duelů. Na kontě má sérii osmi výher, všechny zapsala bez ztráty setu a ovládla poslední generálku v Clevelandu. Ve vzájemné bilanci vede Muchová 5:1 a vyhrála oba souboje na US Open.
Linda Nosková bude i ve druhém kole US Open plnit roli favoritky a může vylepšit své maximum ve Flushing Meadows. Nasazená Češka v úvodním zápase splnila povinnost a po solidním výkonu si poradila s Dalmou Gálfiovou, které nenabídla ani jeden brejkbol. Mnohem těžší by to mohla mít se svou německou kamarádkou Evou Lysovou. Ve vzájemné bilanci sice vede 3:0, nicméně nedávno ve stejné fázi ve Wimbledonu potřebovala všechny tři sety. Pokud se papírové předpoklady naplní i tentokrát, tak Nosková potřetí v kariéře postoupí do třetího kola na grandslamech (loňské Australian Open a letošní Wimbledon). Rozhodovat bude hlavně výkon Noskové, která nemá letos stabilní formu a ještě před několika dny si procházela kratší krizí.
Čtvrteční program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Lamensová (Niz.) - Šwiateková (2-Pol.)
2. Sinner (1-It.) - Popyrin (Austr.)
3. Vekičová (Chorv.) - Gauffová (3-USA) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
4. Borges (Portug.) - Paul (14-USA)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Musetti (10-It.) - Goffin (Belg.)
2. Baptisteová (USA) - Ósakaová (23-Jap.)
3. Zverev (3-Něm.) - Fearnley (Brit.) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
4. Anisimovová (8-USA) - Jointová (Austr.)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Boyer (USA) - Rubljov (15-)
2. Muchová (11-ČR) - Cirsteaová (Rum.)
3. Fernandezová/V. Williamsová (Kan./USA) - L. Kičenoková/Perezová (6-Ukr./Austr.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Tsitsipas (26-Řec.) - Altmaier (Něm.) / nejdříve ve 22:00 SELČ
COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.)
COURT 10 (od 17:00 SELČ)
1. Walton (Austr.) - Coleman Wong (Hong.)
2. Zacharovová (-) - Siegemundová (Něm.)
3. Škochová/Vondroušová (ČR) - Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.)
COURT 13 (od 17:00 SELČ)
1. Lumsdenová/Ninomijaová (Brit./Jap.) - Gleasonová/Martinsová (USA/Braz.)
2. Parksová/Jastremská (USA/Ukr.) - Birrellová/Gadecká (Austr.)
3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - N. Kičenoková/Sutjiadiová (Ukr./Indon.)
COURT 15 (od 17:00 SELČ)
1. Eikeriová/Hozumiová (Nor./Jap.) - Kalašnikovová/Starodubcevová (Gruz./Ukr.)
2. Detiucová/Pridankinová (ČR/-) - H. Guo/Panovová (8-Čína/-)
3. Krejčíková/Ostapenková (ČR/Lot.) - Babosová/Stefaniová (11-Maď./Braz.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře