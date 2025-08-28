Muchové hrozí konec na znovuzrozené veteránce, Noskovou čeká souboj s kamarádkou

V rámci čtvrtečního programu US Open nastoupí dvě české zástupkyně a mohou si zajistit derby ve třetím kole. Konec hrozí hlavně Karolíně Muchové (29), semifinalistka posledních dvou ročníků totiž nebude favoritkou proti znovuzrozené veteránce Soraně Cirsteaové. Své maximum ve Flushing Meadows by měla vylepšit Linda Nosková (20), které se věří v souboji s německou kamarádkou Evou Lysovou.
Karolínu Muchovou zřejmě čeká velmi těžký zápas (© BRENDON THORNE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 28. 8.

Češi v akci
Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.) | Court 5 (17:00 SELČ)
Muchová (11-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Grandstand (19:00 SELČ)

Muchové hrozí konec, Nosková je favoritkou

Semifinalistku posledních dvou ročníků Karolínu Muchovou zřejmě čeká ve druhém kole US Open velmi těžký zápas. Problémy s levým zápěstím už má snad definitivně za sebou, ale její výkonnost v posledních týdnech na oblíbených severoamerických betonech není ideální. V prvním kole potřebovala všechny tři sety proti domácí legendě Venus Williamsové a teď ji čeká na papíře mnohem těžší soupeřka. Muchová dokonce ani nebude favoritkou. Další veteránka Sorana Cirsteaová totiž v posledních týdnech prožívá znovuzrození po vleklých zdravotních potížích. Bývalá 21. hráčka světa vyhrála 11 z posledních 12 duelů. Na kontě má sérii osmi výher, všechny zapsala bez ztráty setu a ovládla poslední generálku v Clevelandu. Ve vzájemné bilanci vede Muchová 5:1 a vyhrála oba souboje na US Open.

Linda Nosková bude i ve druhém kole US Open plnit roli favoritky a může vylepšit své maximum ve Flushing Meadows. Nasazená Češka v úvodním zápase splnila povinnost a po solidním výkonu si poradila s Dalmou Gálfiovou, které nenabídla ani jeden brejkbol. Mnohem těžší by to mohla mít se svou německou kamarádkou Evou Lysovou. Ve vzájemné bilanci sice vede 3:0, nicméně nedávno ve stejné fázi ve Wimbledonu potřebovala všechny tři sety. Pokud se papírové předpoklady naplní i tentokrát, tak Nosková potřetí v kariéře postoupí do třetího kola na grandslamech (loňské Australian Open a letošní Wimbledon). Rozhodovat bude hlavně výkon Noskové, která nemá letos stabilní formu a ještě před několika dny si procházela kratší krizí.

Čtvrteční program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Lamensová (Niz.) - Šwiateková (2-Pol.)
2. Sinner (1-It.) - Popyrin (Austr.)
3. Vekičová (Chorv.) - Gauffová (3-USA) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
4. Borges (Portug.) - Paul (14-USA)


LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Musetti (10-It.) - Goffin (Belg.)
2. Baptisteová (USA) - Ósakaová (23-Jap.)
3. Zverev (3-Něm.) - Fearnley (Brit.) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
4. Anisimovová (8-USA) - Jointová (Austr.)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Boyer (USA) - Rubljov (15-)
2. Muchová (11-ČR) - Cirsteaová (Rum.)
3. Fernandezová/V. Williamsová (Kan./USA) - L. Kičenoková/Perezová (6-Ukr./Austr.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Tsitsipas (26-Řec.) - Altmaier (Něm.) / nejdříve ve 22:00 SELČ


COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.)


COURT 10 (od 17:00 SELČ)
1. Walton (Austr.) - Coleman Wong (Hong.)
2. Zacharovová (-) - Siegemundová (Něm.)
3. Škochová/Vondroušová (ČR) - Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.)


COURT 13 (od 17:00 SELČ)
1. Lumsdenová/Ninomijaová (Brit./Jap.) - Gleasonová/Martinsová (USA/Braz.)
2. Parksová/Jastremská (USA/Ukr.) - Birrellová/Gadecká (Austr.)
3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - N. Kičenoková/Sutjiadiová (Ukr./Indon.)


COURT 15 (od 17:00 SELČ)
1. Eikeriová/Hozumiová (Nor./Jap.) - Kalašnikovová/Starodubcevová (Gruz./Ukr.)
2. Detiucová/Pridankinová (ČR/-) - H. Guo/Panovová (8-Čína/-)
3. Krejčíková/Ostapenková (ČR/Lot.) - Babosová/Stefaniová (11-Maď./Braz.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
