Muchové připadal zápas bez diváků divný

Před rokem se tenistka Karolína Muchová dostala za pomoci ovací fanoušků na pražské Spartě do finále turnaje WTA Tour. Dnes se do Stromovky vrátila, ale kvůli doznívající pandemii koronaviru se tu tentokrát hraje "jen" domácí akce O Pohár prezidenta ČTS a po skvělých úderech se potlesk neozývá.

Diváci do hlediště nemůžou a tribuny při utkání Muchové s Kristýnou Plíškovou stejně jako při dalších zápasech zůstaly prázdné. "Je to hodně zvláštní. Když se povede super úder, tak je úplné ticho," řekla šestadvacátá hráčka světa Muchová.

Zápas se hrál jen za přítomnosti hlavního rozhodčího a tří lajnových, sběračů a po stranách bylo pár fotografů a kameramani. Nikdo z nich tleskat nemůže. Aplaus by mohl znít od trenérů a manažerů. "Ale netleskali. Musím jim to říct před dalším zápasem, aby to tam trošku někdo dělal. Tleskat zakázané není," řekla Muchová.

Odezvu po výměnách totiž loňská čtvrtfinalistka Wimbledonu potřebuje. "Hodně mi pomáhá. Hraju kvůli tomu, že se kouká hodně lidí, kteří povzbuzují, což mi dodává energii. Bez toho to je opravdu divné," řekla olomoucká rodačka.

Ještě jednu nezvyklost musela udělat. Po utkání mají hráčky zakázáno podat si ruce, proto si s Plíškovou jen ťukly nad sítí raketami. "Obě jsme se zasmály. To bylo moje první "raketa shake", ale je to zvláštní," řekla třiadvacetiletá Muchová.

Je ráda, že se alespoň v rámci projektu tenisového svazu může vrátit k zápasům. Světový okruh jí ale chybí. "Ta soutěživost na turnajích... Proto tenis hraju, pro nejhezčí turnaje," řekla a jmenovala především Wimbledon, ale těšila se třeba i na Indian Wells, do Madridu či Říma, kde ještě nikdy nehrála. "Zatím to nedopadlo. Je to smutný."

Začátkem března oznámila novou spolupráci s koučem Davidem Kotyzou. Kvůli opatřením proti nemoci covid-19 spolu jen trénují bez konkrétního cíle, ale na druhou stranu mají čas pracovat na nových věcech. "Které chceme zlepšit a zatím jsem hodně spokojená. Myslím, že to je pro mě úplně super," pochvalovala si.

Po začátku pandemie se vrátila z USA a dala si dva týdny volna. Odjela na Moravu za rodinou a mohla si užívat blízkých, což normálně v turnajovém zápřahu nestíhá. "Jak pořád někde lítáme, tak byla pauza potřebná. Udělala jsme si zdravotní testy, které jsem jindy nestíhala, a měla čas doléčit věci. Bylo to vlastně dobré," řekla.

Po uvolňování opatření začala dvakrát třikrát týdně hrát tenis. "Tím, že to je s Davidem nové, tak mě to baví, i když není vidina turnajů," podotkla Muchová.

První zápas po koronaviru zvládla dobře. Byla i potěšena, že do hry dokázala zapracovat i nové prvky z tréninku. "Na to, že netrénuju nějak moc, tak se mi hrálo překvapivě docela dobře. Docela mi to tam padalo," konstatovala.

Kromě tenisu si doma občas zahraje na kytaru či na klavír. Jezdila i na kolečkových bruslích a trochu se učila. "Mám docela dost věcí, kterými se zabavím i bez tenisu. Různě to střídám podle nálady," pronesla. A i tenisový trénink má pestrý, třeba místo rozcvičky hrává občas basketbal. "Máme taky nahrávací stroj, takže se to snažíme měnit, aby byla zábava a nebylo jednotvárné jen chodit hrát tenis," doplnila.