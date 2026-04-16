Muchovou čeká největší noční můra. Ve Stuttgartu musí hrát s obávanou soupeřkou

DNES, 20:30
Aktuality 9
WTA STUTTGART - Pokud chce Karolína Muchová projít do semifinále ve stuttgartské hale, bude muset zlomit svou otřesnou sérii v soubojích s Coco Gauffovou. Američanku, která přežila úvodní zápas s Ljudmilou Samsonovovou, ještě nikdy neporazila a prohrála s ní už dohromady šestkrát.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Samsonova Liudmila
Gauff Coco
Karolína Muchová vyzve obávanou soupeřku Coco Gauffovou

Muchová je schopná se svou dynamickou a pestrou hrou porazit kohokoli na tour. Jenže existuje i pár soupeřek, na které vůbec zahrát neumí. A jednou z nich a zřejmě tou vůbec nejobávanější je Gauffová. S Američankou se utkala už šestkrát a pokaždé opouštěla kurt jako poražená.

Mnohým českým fanouškům asi zatrnulo už po rozlosování aktuálního stuttgartského turnaje. Muchová totiž byla nalosována do čtvrtiny s Gauffovou a čtvrtfinálovému souboji s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou se nakonec opravdu nevyhne.

Gauffová se na halové antuce v německém městě rozjížděla pomaleji a prohrávala se Samsonovovou 0:3 o dva brejky. Výrazné manko však dohnala a pak si poradila i se situací, kdy musela za stavu 4:5 returnovat na setrvání v prvním setu. Právě od tohoto stavu nastolila dominanci, Rusce v dalším průběhu povolila už jen jeden game a zvítězila 7:5, 6:1.

Muchová má v letošní sezoně vynikající formu a dá se říct, že prožívá nejlepší období své kariéry. Potvrzením jsou bilance 20:4 a největší triumf na tisícovce v Dauhá, její teprve druhý kariérní na hlavním okruhu.

Polovinu ze čtyř letošních porážek utrpěla právě proti Gauffové. Očekávalo se, že Češka konečně nelichotivou sérii v duelech s Američankou ukončí. Jenže recept nenašla v osmifinále na Australian Open, kde vůbec poprvé sebrala této soupeřce set, ani v semifinále v Miami, kde předvedla jeden ze svých nejhorších výkonů v kariéře a schytala výprask 1:6, 1:6.

Zda česká žebříčková jednička mentální blok konečně překoná a Stuttgart se stane tím místem, na kterém dokáže Gauffovou poprvé skolit, se ukáže v pátek od 14:00.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

Přidat komentář
StestiJeKrasnaVec11
16.04.2026 22:52
Kdo nespíš doporučuji pustit si zápas Sonmez proti Leylah. Fantastická tenisová úrověň
Reagovat
Preview.lover
16.04.2026 22:22
Ty titulky poslední dobou ztrácejí grády. Lepší by bylo: "Debakl na obzoru. Muchová si jde pro porážku od hvězdné Američanky."
Reagovat
Preview.lover
16.04.2026 22:23
nebo Muchovou zřejmě zrazí americká kometa
Reagovat
Kapitan_Teplak
16.04.2026 22:01
Já těm kurzům zase nerozumím.
Na Svitolinovou 1,55 a Gauffovou 1,5. Řekl bych, že je Gauffová mnohem větší favoritka než Svitolinová.
Reagovat
hanz
16.04.2026 21:52
Myslím, že Muchovic si vypije černou kávu do dna... snad bude přívětivý kurz... Čokajda už se směje předem...
Reagovat
Kapitan_Teplak
16.04.2026 21:56
1,5 na Gauff Půl baráku pro všechny.
Reagovat
com
16.04.2026 21:14
Největší noční můra Všichni na zítra povinně připravit pytlíky na blití smile
Reagovat
tenisman1233
16.04.2026 21:00
Snad aspoň ty tři gemy vyjdou.
Reagovat
chlebavevaju
16.04.2026 20:31
Aspoň si namastíme kapsy, snad bude kurz na Gauff alespoň 1,50.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist