Myslí jen na sebe a zabírá místo! Sinner schytal kritiku za odhlášení ze čtyřhry
"Teď je to oficiální. Zizou a Jannik do druhého kola čtyřhry nenastoupí. Jannik se musel odhlásit. Je to pochopitelné, protože se na tomto turnaji může stát světovou jedničkou," informoval na síti X Koen Bergs, otec Sinnerova deblového spoluhráče. Belgicko-italská dvojice tak poslala do čtvrtfinále Argentince Giuda Andreozziho a Francouze Manuela Guinarda bez boje.
Pod tímto příspěvkem se okamžitě začala šířit kritika směrem k druhému hráči žebříčku a jeho odhlášení ze čtyřhry se u většiny fanoušků nesetkalo s pochopením. "Zbytečně zabírá místo pro deblisty. Nesnáším, když tohle dělají singloví hráči. Nemají ke čtyřhře respekt," píše jeden z uživatelů. "Stará se jen o sebe a o to, aby byl jedničkou za každou cenu," komentuje další.
Sinner jako jeden z důvodů uvedl náročný program, kterým si v posledních týdnech prošel. Poté, co v březnu kraloval na tisícovkách v Indian Wells i v Miami a získal Sunshine Double, musel se rychle přesunout do Evropy a začít se připravovat na antuku, aby Masters v Monte Carlu stihl. Navíc mu nevyhověli organizátoři a v jeden den měl hrát čtyřhru i dvouhru.
Ital tak debl použil pouze jako rozehru, aby si v ostrém zápase vyzkoušel zdejší podmínky. A vyplatilo se mu to. Dva dny poté, co s Bergsem v prvním kole porazili Macháče s Ruudem ve dvouhře rozdrtil Francouze Uga Humberta, s kterým ztratil jen tři hry. Ani to se tenisovým nadšencům nelíbí. "Singlisté, kteří se k čtyřhře chovají jako k rozcvičce, jsou směšní. Buď ať se tomu věnují naplno, nebo ať nechají místa deblovým specialistům. Doufám, že ATP zavede nějaký trest, aby tohle zastavila," píše další kritik.
Druhý hráč světa dal tak přednost své hlavní disciplíně. Navíc je pro něj hodně důležité, aby pošetřil síly. S hlavním rivalem Carlosem Alcarazem svádí souboj o trůn. Šanci vybojovat si pozici světové jedničky má už v tomto týdnu. V osmifinále dvouhry vyzve už podruhé během turnaje Macháče, který se pokusí Italovi oplatit nejen porážku ze čtyřhry, ale také se proti němu pokusí poprvé uspět ve čtvrtém vzájemném duelu. Ve hře je stále i Bergs, kterého v boji o čtvrtfinále čeká nasazená trojka Alexander Zverev.
Sinner nebyl jediným hráčem na turnaji, který se ze čtyřhry odhlásil. Už dříve zrušil svou účast i český tenista Jakub Menšík, který po boku Jiřího Lehečky zvládl první kolo. Ten si však poranil prst u nohy a nemohl nastoupit ani do dvouhry. Naopak Zverev odehrál ve čtyřhře oba své zápasy, přestože taktéž stále pokračuje i v singlu.
