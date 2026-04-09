Myslí jen na sebe a zabírá místo! Sinner schytal kritiku za odhlášení ze čtyřhry

DNES, 09:00
Téma 7
Jannik Sinner si na antukovém Masters v Monte Carlu nezvykle zahrál i čtyřhru po boku Zizou Bergse. V prvním kole přehráli pár Tomáš Macháč a Casper Ruud a postoupili do osmifinále. Ital se ale poté rozhodl ve čtyřhře nepokračovat a bude se soustředit pouze na dvouhru. To vyvolalo velkou kritiku fanoušků, kteří mu vyčítají, že myslí jen na sebe a navíc zabírá místo deblovým specialistům.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Bergs Zizou
Zizou Bergs a Jannik Sinner si zahráli čtyřhru v Monte Carlu (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

"Teď je to oficiální. Zizou a Jannik do druhého kola čtyřhry nenastoupí. Jannik se musel odhlásit. Je to pochopitelné, protože se na tomto turnaji může stát světovou jedničkou," informoval na síti X Koen Bergs, otec Sinnerova deblového spoluhráče. Belgicko-italská dvojice tak poslala do čtvrtfinále Argentince Giuda Andreozziho a Francouze Manuela Guinarda bez boje.

Pod tímto příspěvkem se okamžitě začala šířit kritika směrem k druhému hráči žebříčku a jeho odhlášení ze čtyřhry se u většiny fanoušků nesetkalo s pochopením. "Zbytečně zabírá místo pro deblisty. Nesnáším, když tohle dělají singloví hráči. Nemají ke čtyřhře respekt," píše jeden z uživatelů. "Stará se jen o sebe a o to, aby byl jedničkou za každou cenu," komentuje další.

Sinner jako jeden z důvodů uvedl náročný program, kterým si v posledních týdnech prošel. Poté, co v březnu kraloval na tisícovkách v Indian Wells i v Miami a získal Sunshine Double, musel se rychle přesunout do Evropy a začít se připravovat na antuku, aby Masters v Monte Carlu stihl. Navíc mu nevyhověli organizátoři a v jeden den měl hrát čtyřhru i dvouhru.

Ital tak debl použil pouze jako rozehru, aby si v ostrém zápase vyzkoušel zdejší podmínky. A vyplatilo se mu to. Dva dny poté, co s Bergsem v prvním kole porazili Macháče s Ruudem ve dvouhře rozdrtil Francouze Uga Humberta, s kterým ztratil jen tři hry. Ani to se tenisovým nadšencům nelíbí. "Singlisté, kteří se k čtyřhře chovají jako k rozcvičce, jsou směšní. Buď ať se tomu věnují naplno, nebo ať nechají místa deblovým specialistům. Doufám, že ATP zavede nějaký trest, aby tohle zastavila," píše další kritik.

Druhý hráč světa dal tak přednost své hlavní disciplíně. Navíc je pro něj hodně důležité, aby pošetřil síly. S hlavním rivalem Carlosem Alcarazem svádí souboj o trůn. Šanci vybojovat si pozici světové jedničky má už v tomto týdnu. V osmifinále dvouhry vyzve už podruhé během turnaje Macháče, který se pokusí Italovi oplatit nejen porážku ze čtyřhry, ale také se proti němu pokusí poprvé uspět ve čtvrtém vzájemném duelu. Ve hře je stále i Bergs, kterého v boji o čtvrtfinále čeká nasazená trojka Alexander Zverev.

Sinner nebyl jediným hráčem na turnaji, který se ze čtyřhry odhlásil. Už dříve zrušil svou účast i český tenista Jakub Menšík, který po boku Jiřího Lehečky zvládl první kolo. Ten si však poranil prst u nohy a nemohl nastoupit ani do dvouhry. Naopak Zverev odehrál ve čtyřhře oba své zápasy, přestože taktéž stále pokračuje i v singlu.

Macháč prohrál se Sinnerem i počtvrté. Recept nenašel ani po boku Ruuda na Masters

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

Přidat komentář
Nenela
09.04.2026 09:58
Blbec
Reagovat
PTP
09.04.2026 09:50
Šok v Monte Carlu, Sinner se kontroverzně odhlásil ze čtyřhry kvůli puchýři a ATP Supervizor ho následně odhlásil i z dvouhry!
Reagovat
Mantra
09.04.2026 09:50
zrzoun je fakt lopata
Reagovat
PTP
09.04.2026 09:36
Zizou už se nedostane k lizu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 09:25
vidíte, už se bojí!
Reagovat
enfee
09.04.2026 09:13
Understandable
Reagovat
enfee
09.04.2026 09:13
UnderstanDOUBLE...lol
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele
TOPlist