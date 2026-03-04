Na grandslamu na tři vítězné sety? Pojďme do toho, souhlasí Sabalenková
S nápadem přišel nový šéf amerického tenisového svazu Craig Tiley, který dlouhá léta vedl Australian Open a novinku chtěl ženám na úvodním grandslamu sezony zavést už od nadcházejícího roku. Na tři vítězné sety hrají na grandslamech jen muži, ženy hrají na dva.
"Jasně, pojďme do toho," řekla Sabalenková. "Vyhrála bych díky tomu víc grandslamů. Myslím, že sílu na to mám a věřím, že by to moje tělo vydrželo," uvedla běloruská majitelka čtyř grandslamových titulů.
Návrh zaujal i Američanku Gauffovou. "Mně by to asi pomohlo, protože fyzičkou patřím mezi nejlepší. Ale asi bych to nezaváděla. A když už, tak jedině pro celý turnaj, ne jen od čtvrtfinále," prohlásila čtvrtá hráčka světa.
Šestinásobná grandslamová šampionka Šwiateková se pozastavila nad tím, proč chce tenis prodlužovat zápasy, když se doba soustředění napříč společností neustále zkracuje.
"Ve světě, kde se všechno zrychluje, je to zvláštní přístup. Takže nevím, jestli by to diváci uvítali," řekla polská tenistka. "Navíc nevím, jestli bychom dokázaly udržet kvalitu zápasů po celých pět setů. Muži jsou silnější, takže si s tím spíš poradí," dodala.
"Také jsme na něco takového nikdy netrénovaly, takže bychom tomu musely uzpůsobit i kalendář. Grandslamy by byly tak náročné, že bychom kvůli tomu nemohly startovat na jiných turnajích," uvedla Šwiateková.
Souhlasí s ní úřadující vítězka Australian Open Jelena Rybakinová. "Já bych na tři vítězné sety hrát nechtěla. Navíc začít v jednom formátu a pak končit v jiném, delším, by bylo psychicky náročnější," uvedla reprezentantka Kazachstánu.
Kdyby to bylo před 10-15 lety, tak by Aga Radwaska a Caro Wozniacki byly několikanásobné vítězky GS