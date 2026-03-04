Na grandslamu na tři vítězné sety? Pojďme do toho, souhlasí Sabalenková

DNES, 11:15
Hrát na grandslamech třísetové zápasy jako muži? Světová jednička Aryna Sabalenková (27) souhlasí. Pro je i americká hvězda Coco Gauffová (21). Na tiskové konferenci před startem turnaje v Indian Wells byla zvažovaná novinka velkým tématem.
Coco Gauffová a Aryna Sabalenková. (@ Luo Chen / Xinhua News / Profimedia)

S nápadem přišel nový šéf amerického tenisového svazu Craig Tiley, který dlouhá léta vedl Australian Open a novinku chtěl ženám na úvodním grandslamu sezony zavést už od nadcházejícího roku. Na tři vítězné sety hrají na grandslamech jen muži, ženy hrají na dva.

"Jasně, pojďme do toho," řekla Sabalenková. "Vyhrála bych díky tomu víc grandslamů. Myslím, že sílu na to mám a věřím, že by to moje tělo vydrželo," uvedla běloruská majitelka čtyř grandslamových titulů.

Návrh zaujal i Američanku Gauffovou. "Mně by to asi pomohlo, protože fyzičkou patřím mezi nejlepší. Ale asi bych to nezaváděla. A když už, tak jedině pro celý turnaj, ne jen od čtvrtfinále," prohlásila čtvrtá hráčka světa.

 

Šestinásobná grandslamová šampionka Šwiateková se pozastavila nad tím, proč chce tenis prodlužovat zápasy, když se doba soustředění napříč společností neustále zkracuje.

"Ve světě, kde se všechno zrychluje, je to zvláštní přístup. Takže nevím, jestli by to diváci uvítali," řekla polská tenistka. "Navíc nevím, jestli bychom dokázaly udržet kvalitu zápasů po celých pět setů. Muži jsou silnější, takže si s tím spíš poradí," dodala.

 

"Také jsme na něco takového nikdy netrénovaly, takže bychom tomu musely uzpůsobit i kalendář. Grandslamy by byly tak náročné, že bychom kvůli tomu nemohly startovat na jiných turnajích," uvedla Šwiateková.

Souhlasí s ní úřadující vítězka Australian Open Jelena Rybakinová. "Já bych na tři vítězné sety hrát nechtěla. Navíc začít v jednom formátu a pak končit v jiném, delším, by bylo psychicky náročnější," uvedla reprezentantka Kazachstánu.

Tomáš Rambousek, ČTK
Komentáře

5
sojka1
04.03.2026 11:50
Amazonka 182cm/80kg..... Leylah Fernandez 158cm/48kg..... :-)
aligo
04.03.2026 11:58
Leylah by to taky zvládne dobře uběhat.
Kdyby to bylo před 10-15 lety, tak by Aga Radwaska a Caro Wozniacki byly několikanásobné vítězky GS
sojka1
04.03.2026 12:07
ubehat urcite, ale v jake intenzite odehrat patou hodinu.... :-)
aligo
04.03.2026 11:47
Tak varianta od čtvrtfinále a za stavu 2:2 na sety superteibrak zní jako rozumné řešení
PTP
04.03.2026 11:30
Aryna dostala zásnubní prsten, tak má hned velký ramena (Ona je teda měla velký i před tím)
