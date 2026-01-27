Na juniorce se nedařilo ani starší z talentovaných sester. Kovačková nepotvrdila roli jedničky

AUSTRALIAN OPEN - Alena Kovačková (17) na juniorském Australian Open dohrála jen o kolo později než její mladší sestra Jana. Nasazená jednička v Melbourne padla před branami čtvrtfinále s turnajovou třináctkou Mariiou Makarovovou (16), na kterou nestačila ve dvou vyrovnaných setech 6:7, 5:7. Sestry Kovačkovy ještě společně pokračují ve čtyřhře, kde jsou taktéž největšími favoritkami.
Alena Kovačková na juniorském Australian Open končí (@ PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Kovačková – Makarovová 6:7, 5:7

Alena Kovačková na juniorském Australian Open skončila ve třetím zápase na 13. nasazené Makarovové a výraznější výsledek nezaznamená. S o rok mladší Ruskou padla ve dvou těsných setech a nepotvrdila pozici turnajové jedničky. Na juniorských grandslamech tak ani na 12. pokus neprošla do čtvrtfinále.

Ve dvouhře tak došla jen o kolo dál než její mladší sestra Jana, která byla v Melbourne hned po ní druhou největší favoritkou. Patnáctiletá Češka však dohrála už ve druhém kole na ruské outsiderce Radě Zolotarevové.

Talentované sestry jsou ve hře ještě ve čtyřhře, kde jsou taktéž největšími favoritkami na titul. Vítězky loňské juniorky na US Open zvládly první dva zápasy snadno a se ztrátou pouhých osmy gamů postoupily do čtvrtfinále. V něm vyzvou domácí Tahliu Kokkinisovou a Američanku Capucine Jauffretovou.

Výsledky juniorky na Australian Open

Sen o sesterském finále se rychle rozplynul

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
