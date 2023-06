Nadal se letos na kurty nevrátí. Doba rehabilitace se odhaduje na pět měsíců

Majitel rekordních 14 trofejí z antukového Roland Garros, jenž dnes slaví 37. narozeniny, si poranil flexor levého kyčelního kloubu při prohře v druhém kole melbournského grandslamu. Od té doby se léčil konzervativním způsobem a návrat na kurty odkládal.

"Chirurgický zákrok dopadl dobře, spočíval v očištění poškozených částí šlachy a jejich zpevnění," uvedl Pérez-Barbadillo podrobnosti k páteční operaci v Barceloně. "Rafa zahájí progresivní funkční rehabilitaci během několika hodin a normální proces zotavení se odhaduje na pět měsíců," dodal.

Podle nového harmonogramu léčby by se mohl k tenisu vrátit od listopadu, teoreticky by tak ještě mohl v závěru sezony na kurty nastoupit. Očekává se ale, že dá přednost přípravě na další rok. Nadal už dříve oznámil, že sezona 2024 bude zřejmě jeho poslední.

UPDATE: Rafa Nadal’s psoas surgery went well.



The surgery was performed in Barcelona by Marc Philippon. Nadal was stitched up & is headed home to celebrate his birthday.



The expected recovery is 5 months. pic.twitter.com/fxsA8BHcuE