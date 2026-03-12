Naštvaný Sinner se pustil do konfliktu s divákem. Hádku musel ukončit rozhodčí
Sinner musel v boji o čtvrtfinále tisícovky v Indian Wells ustát velmi těžkou zkoušku. Talentovaný Brazilec Fonseca proti němu nastoupil sebevědomě a předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů v kariéře. Ani to však na světovou dvojku nestačilo. Ital ustál koncovky obou setů a po dvou vyhraných tie-breacích postoupil mezi osmičku nejlepších.
Nebojácný soupeř však nebyl jedinou překážkou, kterou musel Sinner zvládnout. V závěru úvodní sady za stavu 5:6 a 40:15 se pustil do hádky s jedním z diváků v předních řadách, což je pro jindy ledově klidného Itala velmi neobvyklé. Konflikt musel zastavit až hlavní rozhodčí, který urychleně přispěchal situaci vyřešit.
Z mikrofonů není zcela jasné, co druhý hráč žebříčku jednomu z diváků říkal. Ke konverzaci měl však zřejmě vážný důvod. Jednalo se zřejmě o to, že fanoušek Sinnera vyrušoval během výměn a mluvil mu do hry. Což následně zmiňoval i rozhodčí Greg Allensworth. "Prosím, nemluvte během bodu. Oceníme to," řekl do hlediště. "Prozatím, Janniku, no tak. Pokud se stane něco dalšího, dej mi prosím vědět," směřoval k Sinnerovi.
Ital nakonec nad celou situací mávl rukou a nenechal se více rozhodit. Do konce zápasu už žádné další problémy s divákem neměl a soustředil se pouze na zápas. Chvíli po této hádce v dramatickém tie-breaku odvrátil tři setboly v řadě, získal pět míčků po sobě a klíčový první set vyhrál.
Sinner zvládl těžký test
