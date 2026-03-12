Naštvaný Sinner se pustil do konfliktu s divákem. Hádku musel ukončit rozhodčí

DNES, 09:00
Stalo se... 2
Jannik Sinner (24) v Indian Wells během svého osmifinálového zápasu proti Joau Fonsecovi předvedl pro něj neobvyklý výlev emocí. V závěru první sady vyvolal slovní konflikt s jedním z diváků v prvních řadách a celou situaci musel vyřešit až hlavní rozhodčí. Itala nakonec vypjatý okamžik nerozhodil. Dramatickou koncovku první sady zvládl a nakonec se radoval z výhry ve dvou tie-breacích.
Jannik Sinner se během zápasu pohádal s divákem (@ Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia)

Sinner musel v boji o čtvrtfinále tisícovky v Indian Wells ustát velmi těžkou zkoušku. Talentovaný Brazilec Fonseca proti němu nastoupil sebevědomě a předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů v kariéře. Ani to však na světovou dvojku nestačilo. Ital ustál koncovky obou setů a po dvou vyhraných tie-breacích postoupil mezi osmičku nejlepších.

Nebojácný soupeř však nebyl jedinou překážkou, kterou musel Sinner zvládnout. V závěru úvodní sady za stavu 5:6 a 40:15 se pustil do hádky s jedním z diváků v předních řadách, což je pro jindy ledově klidného Itala velmi neobvyklé. Konflikt musel zastavit až hlavní rozhodčí, který urychleně přispěchal situaci vyřešit.

Z mikrofonů není zcela jasné, co druhý hráč žebříčku jednomu z diváků říkal. Ke konverzaci měl však zřejmě vážný důvod. Jednalo se zřejmě o to, že fanoušek Sinnera vyrušoval během výměn a mluvil mu do hry. Což následně zmiňoval i rozhodčí Greg Allensworth. "Prosím, nemluvte během bodu. Oceníme to," řekl do hlediště. "Prozatím, Janniku, no tak. Pokud se stane něco dalšího, dej mi prosím vědět," směřoval k Sinnerovi.

Ital nakonec nad celou situací mávl rukou a nenechal se více rozhodit. Do konce zápasu už žádné další problémy s divákem neměl a soustředil se pouze na zápas. Chvíli po této hádce v dramatickém tie-breaku odvrátil tři setboly v řadě, získal pět míčků po sobě a klíčový první set vyhrál.

Sinner zvládl těžký test

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
aligo
12.03.2026 09:51
Jannik začíná chytat čím dál větší hvězdné manýry
Reagovat
pantera1
12.03.2026 09:59
Budou za chvíli s Vamosákem nesnesitelní, už aby mezi ně někdo vlítl a ukončil dominanci. Je nejvyšší čas .
Reagovat

