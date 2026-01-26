Natěšený Djokovič: Jsem v nejlepší fyzické kondici za dlouhou dobu

DNES, 16:45
Situace mu jednoznačně nahrála. Když se Novak Djokovič (38) dověděl, že jeho osmifinálový soupeř Jakub Menšík (20) do zápasu nenastoupí, určitě mu to náladu nezkazilo. Ušetřené síly se mu do duelu s Lorenzem Musettim (23) budou hodit. "Jsem v nejlepší fyzické formě za dlouhou dobu," posílá jasný vzkaz soupeřům.
Novak Djokovič během přípravy na další zápas (@ Martin KEEP / AFP / AFP / Profimedia)

Právě fyzická stránka bývá v posledních sezonách jedním z nejčastějších témat kolem srbské legendy. Pokud chce Djokovič pomýšlet na to, že v Melbourne naruší dominanci dvojice Carlos AlcarazJannik Sinner, bude muset v závěrečných kolech předvést dva maximálně konkurenceschopné výkony.

K tomu je potřeba nejen tenisová kvalita, ale také dostatek energie a odolné tělo, které mu v minulosti v rozhodujících momentech občas vypovědělo službu, například ve Wimbledonu nebo na US Open.

Do letošní sezony ale Djokovič vstoupil s jasným cílem podobné pochybnosti rozptýlit. I nadále se snaží úspěšně bojovat nejen se soupeři, ale i s fyzickou kondicí, což je v jeho pokročilém tenisovém věku stále náročnější.

Rodák z Bělehradu ale nenechává nic náhodě. Spolupracuje se specialisty na biomechaniku a prevenci zranění a výrazně se soustředí na fyzickou přípravu. Podle vlastních slov i dojmů z kurtu se tato práce začíná vyplácet.

V prvních třech zápasech turnaje se Djokovič prezentoval ve výborné kondici, když svým výrazně mladším soupeřům Pedru Martínezovi, Francescovi Maestrellimu a Botici van de Zandschulpovi nepřenechal ani set.

Dojem z jeho hry pak potvrdila i slova, která pronesl v srbštině na tiskové konferenci. "Cítím se lépe než kdy dřív. Jsem přesvědčený o tom, že právě fyzická kondice může být klíčem k cíli, který tady mám."

Paradoxně nejblíže konci v Melbourne měl Djokovič během utkání s Van De Zandschulpem, když ve vzteku odpálil míček a málem trefil jednoho ze sběračů.

V boji o postup mezi nejlepší čtyři hráče turnaje na Djokoviče čeká světová pětka Musetti, který ve třetím kole zastavil po pětisetové bitvě Tomáše Macháče a naposledy překvapivě snadno přehrál ve třech setech Taylora Fritze.

Optimismem může desetinásobného šampiona Australian Open nabíjet i fakt, že z deseti vzájemných zápasů s Italem padl jen jednou, a to v roce 2023 na Masters v Monte Carlu. V loňském roce se oba tenisté potkali dvakrát – v Miami i Aténách se radoval srbský tenista.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Patik
26.01.2026 17:34
To bude klasický zápas Museti Djokovič..Lorenzo občas vytiahne voľaky hotshot Djokovič si pôjde svoju hru ale Lorenzo tri sety víťazné (s tým že Djokovič sa chváli že je zdravý v skvelej forme) proste nedá.
Reagovat
pantera1
26.01.2026 17:23
Nicméně raděj by se měl na to tlučhubování vyprdnout, nepřináší to nic dobrého .
Reagovat
PTP
26.01.2026 17:07
Lorenzo, jestli toho Novaka neporazíš, tak jsi u mě mrtvej Musetti!
Reagovat
pantera1
26.01.2026 17:18
Mám tuchy, že Italská slečinka dostane pětadvacet na prdel , ale určitě to bude dobrej zápas .
Reagovat

