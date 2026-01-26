Natěšený Djokovič: Jsem v nejlepší fyzické kondici za dlouhou dobu
Právě fyzická stránka bývá v posledních sezonách jedním z nejčastějších témat kolem srbské legendy. Pokud chce Djokovič pomýšlet na to, že v Melbourne naruší dominanci dvojice Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, bude muset v závěrečných kolech předvést dva maximálně konkurenceschopné výkony.
K tomu je potřeba nejen tenisová kvalita, ale také dostatek energie a odolné tělo, které mu v minulosti v rozhodujících momentech občas vypovědělo službu, například ve Wimbledonu nebo na US Open.
Do letošní sezony ale Djokovič vstoupil s jasným cílem podobné pochybnosti rozptýlit. I nadále se snaží úspěšně bojovat nejen se soupeři, ale i s fyzickou kondicí, což je v jeho pokročilém tenisovém věku stále náročnější.
Rodák z Bělehradu ale nenechává nic náhodě. Spolupracuje se specialisty na biomechaniku a prevenci zranění a výrazně se soustředí na fyzickou přípravu. Podle vlastních slov i dojmů z kurtu se tato práce začíná vyplácet.
V prvních třech zápasech turnaje se Djokovič prezentoval ve výborné kondici, když svým výrazně mladším soupeřům Pedru Martínezovi, Francescovi Maestrellimu a Botici van de Zandschulpovi nepřenechal ani set.
Dojem z jeho hry pak potvrdila i slova, která pronesl v srbštině na tiskové konferenci. "Cítím se lépe než kdy dřív. Jsem přesvědčený o tom, že právě fyzická kondice může být klíčem k cíli, který tady mám."
Paradoxně nejblíže konci v Melbourne měl Djokovič během utkání s Van De Zandschulpem, když ve vzteku odpálil míček a málem trefil jednoho ze sběračů.
V boji o postup mezi nejlepší čtyři hráče turnaje na Djokoviče čeká světová pětka Musetti, který ve třetím kole zastavil po pětisetové bitvě Tomáše Macháče a naposledy překvapivě snadno přehrál ve třech setech Taylora Fritze.
Optimismem může desetinásobného šampiona Australian Open nabíjet i fakt, že z deseti vzájemných zápasů s Italem padl jen jednou, a to v roce 2023 na Masters v Monte Carlu. V loňském roce se oba tenisté potkali dvakrát – v Miami i Aténách se radoval srbský tenista.
Naštvaný Djokovič těsně unikl diskvalifikaci. Na Australian Open stále neztratil set
