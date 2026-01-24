Naštvaný Djokovič těsně unikl diskvalifikaci. Na Australian Open stále neztratil set
Van De Zandschulp – Djokovič 3:6, 4:6, 6:7
Djokovič měl v souboji s Van De Zandschulpem velkou motivaci. Zaprvé chtěl pokračovat v útoku na rekordní 25. grandslamový triumf a zadruhé toužil po úspěšné odvetě za loňské Indian Wells, kde s tímto soupeřem senzačně a ve třech setech padl.
Sen o již 11. titulu z Australian Open se ovšem mohl rozplynout předčasně. Djokovič dal totiž za stavu 4:2 ve druhé sadě průchod svým emocím a ve vzteku vypálil míček, který málem trefil jednoho ze sběračů. Přitom po chybě Nizozemce získal bod a vedl v tu chvíli o set a brejk. Diskvalifikaci se nakonec vyhnul, a dokonce ani nedostal varování.
Rozhodně nejtěžší bylo pro Djokoviče třetí dějství. V jeho koncovce si musel nechat ošetřovat puchýř na chodidle a dvakrát podávat na udržení se v setu. Zatímco poprvé byl suverénní, ve druhém případě se Van De Zandschulp propracoval ke dvěma setbolům.
Djokovič ale obě hrozby chladnokrevně zlikvidoval. Tu úvodní odvrátil fantastickým forhendem po lajně a druhou smazal aktivní hrou. V tie-breaku byl pak jasně lepší a zkrácenou hru získal snadno 7:4.
Nejúspěšnější hráč všech dob tak pokračuje na letošním Australian Open bez ztráty setu. V předchozích kolech si poradil s Pedrem Martínezem a Francescem Maestrellim. V Melbourne Parku si odbývá svůj celkově 21. start a do druhého týdne neprošel pouze při úvodních dvou účastech v letech 2005-06 a ještě v roce 2017.
Dalším protivníkem srbského rekordmana, který zapsal jubilejní 400. grandslamovou výhru, bude Jakub Menšík, nebo Ethan Quinn.
