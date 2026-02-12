Naváže na slavného tátu? Syn fotbalové legendy a parťáka Maradony klepe na dveře TOP 100
Román Andres Burruchaga se po vítězství v úvodním kole na domácím podniku ATP 250 v Buenos Aires posunul v live žebříčku na nové maximum. Momentálně okupuje 102. pozici a jen necelých 30 bodů mu chybí na premiérový posun do elitní stovky.
Argentinský tenista je synem slavného Jorgeho Luise Burruchagy, fotbalové legendy a střelce vítězného gólu ve finále mistrovství světa v roce 1986. Jorge tehdy dostal přihrávku od legendárního Diega Maradony a vstřelil rozhodující gól proti Německu, čímž zajistil Argentině druhý triumf na mistrovství světa.
Také Román Andres hrál fotbal, a to jako mladík za River Plate. Nakonec si ale zvolil tenis. Zřejmě i z toho důvodu, aby napsal svůj vlastní příběh.
"Táta mě nechal si vybrat a já se rozhodl pro tenis. On má taky moc rád tenis a kdykoli může, přijede mě podporovat," uvedl Román Andrés, jehož otec pověsil kopačky na hřebík v roce 1998.
Syn slavného fotbalisty už má za sebou i další duel. V něm však po obrovské bitvě podlehl krajanovi Tomásovi Martínovi Etcheverrymu a na své teprve druhé kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu nedosáhl.
Mezi nejlepší osmičku se podíval pouze loni ve švýcarském Gstaadu. Další šance přijdou v následujících týdnech, jelikož v jihoamerickém Golden Swingu bude pokračovat v Rio de Janeiru a Santiagu.
