Naváže na slavného tátu? Syn fotbalové legendy a parťáka Maradony klepe na dveře TOP 100

DNES, 07:00
Téma 0
Argentinský sport si dělá zálusk na další idol s příjmením Burruchaga. Román Andrés (24) se totiž snaží navázat na legendárního otce, který zazářil ve fotbalovém světě, a má na dosah premiérový posun do elitní stovky světového pořadí.
Román Andrés Burruchaga je blízko debutu v TOP 100 žebříčku (© ČTK / imago stock&people / KRZYSZTOF CICHOMSKI)

Román Andres Burruchaga se po vítězství v úvodním kole na domácím podniku ATP 250 v Buenos Aires posunul v live žebříčku na nové maximum. Momentálně okupuje 102. pozici a jen necelých 30 bodů mu chybí na premiérový posun do elitní stovky.

Argentinský tenista je synem slavného Jorgeho Luise Burruchagy, fotbalové legendy a střelce vítězného gólu ve finále mistrovství světa v roce 1986. Jorge tehdy dostal přihrávku od legendárního Diega Maradony a vstřelil rozhodující gól proti Německu, čímž zajistil Argentině druhý triumf na mistrovství světa.

Také Román Andres hrál fotbal, a to jako mladík za River Plate. Nakonec si ale zvolil tenis. Zřejmě i z toho důvodu, aby napsal svůj vlastní příběh.

"Táta mě nechal si vybrat a já se rozhodl pro tenis. On má taky moc rád tenis a kdykoli může, přijede mě podporovat," uvedl Román Andrés, jehož otec pověsil kopačky na hřebík v roce 1998.

Syn slavného fotbalisty už má za sebou i další duel. V něm však po obrovské bitvě podlehl krajanovi Tomásovi Martínovi Etcheverrymu a na své teprve druhé kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu nedosáhl.

Mezi nejlepší osmičku se podíval pouze loni ve švýcarském Gstaadu. Další šance přijdou v následujících týdnech, jelikož v jihoamerickém Golden Swingu bude pokračovat v Rio de Janeiru a Santiagu.

Alex Xavier, TenisPortal.cz
