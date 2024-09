Navrátil končí jako daviscupový kapitán, novým bude Berdych

Předsednictvo Českého tenisového svazu v neděli ráno rozhodlo o výměně kapitána daviscupového týmu. Jaroslava Navrátila, který zastával funkci 18 let, nahradí dvojnásobný daviscupový vítěz Tomáš Berdych.

"K rozhodnutí došlo na základě naší dohody s Jaroslavem Navrátilem, v souladu s připravovanou koncepcí rozvoje českého tenisu do roku 2028, v reakci na generační obměnu týmu, ale také na aktuální dění ve Valencii. Jaroslavovi náleží velký respekt za vše, co pro český Davis Cup udělal a jistě najdeme příležitost, kdy mu za to před plnou halou spolu s fanoušky poděkujeme," uvedl předseda ČTS Jakub Kotrba.

Navrátil byl daviscupovým kapitánem od roku 2006. V letech 2012 a 2013 s týmem v soutěži triumfoval. V letošním ročníku dohráli Češi ve skupinové fázi, když nestačili i vinou zdravotních potíží na Španělsko, Austrálii ani Francii a obsadili ve skupině B ve Valencii poslední čtvrté místo. Navrátil se poté stal terčem kritiky bývalých hráčů Jana Hájka a Lukáše Rosola, že nominoval pouze čtyři z pěti možných hráčů.

Vítej v týmu! Novým kapitánem českého daviscupového týmu je dvojnásobný vítěz Davis Cupu Tomáš Berdych.



Vítej v týmu! Novým kapitánem českého daviscupového týmu je dvojnásobný vítěz Davis Cupu Tomáš Berdych.

O výměně kapitána rozhodlo dnes ráno po dohodě s Jaroslavem Navrátilem předsednictvo Českého tenisového svazu.

"Jaroslavovi náleží veškerý respekt za vše, co pro český Davis Cup udělal, a jistě najdeme příležitost, kdy mu za to před plnou halou spolu s fanoušky poděkujeme," doplnil Kotrba.

Novým kapitánem Berdych

Tomáš Berdych ukončil kariéru před pěti lety. S Radkem Štěpánkem patřil k oporám reprezentačního týmu, který Davis Cup v letech 2012 a 2013 vyhrál. Probojoval se mimo jiné do finále Wimbledonu a na čtvrté místo světového žebříčku. Od minulé sezony působí jako člen trenérského týmu jednoho z nejlepších českých tenistů Jiřího Lehečky.

"S Davis Cupem jsem prožil nezapomenutelné momenty své tenisové kariéry, proto jsem s přijetím nabídky ani chvíli neváhal. Budu rád, když se mi povede s novou mladou silnou generací hráčů, která v Česku roste, znovu dokázat to samé, co my před více než deseti roky,“ řekl Berdych.

Berdych věří v úspěšné roky. (@ Livesport / AFP)

S hráči se nyní bude setkávat během nadcházejících turnajů v Asii. V roli nehrajícího kapitána se Berdych poprvé představí v únoru 2025, kdy povede daviscupový výběr v kvalifikaci o postup do skupinové fáze soutěže. Soupeře a místo určí los Mezinárodní tenisové federace.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.