Nečekaný tah. Organizátoři v Indian Wells snížili odměny, očekává se bouřlivá reakce

DNES, 09:15
Prestižní turnaj Indian Wells Masters překvapil tenisovou veřejnost nečekaným krokem. Organizátoři kalifornské akce se rozhodli snížit peněžní odměny v mužských i ženských dvouhrách, a to o více než čtyři procenta oproti minulému ročníku.
Obhájcem titulu bude v Indian Wells Jack Draper (@ Patrick T. Fallon / AFP / AFP / Profimedia)

Zatímco v posledních letech, zejména po pandemii covidu-19, finanční odměny na největších turnajích stabilně rostly, letošní rozhodnutí jde opačným směrem. Organizátoři letošního Indian Wells přistoupili ke snížení rozdělovaných financí mezi hráče, což představuje bezprecedentní krok.

Dlouhodobá nespokojenost mezi hráči přitom narůstá. Světoví tenisté stále častěji upozorňují na nepoměr mezi zisky turnajů a částkami, které jsou rozdělovány mezi hráče, především v závěrečných fázích. Pandemie přinesla výrazné navýšení odměn v kvalifikacích i v úvodních kolech, což bylo dlouhodobě požadováno a vnímáno jako spravedlivý krok.

Zásadní změny přicházejí i letos. Zatímco finanční prostředky pro smíšenou čtyřhru byly ve snaze zvýšit atraktivitu soutěže výrazně navýšeny, konkrétně až na trojnásobek, mužská i ženská čtyřhra zaznamenaly pouze dvouprocentní nárůst. Největší zásah však pocítila dvouhra – ve všech kolech, včetně kvalifikace, došlo ke snížení odměn o více než čtyři procenta.

Celková dotace turnaje pro dvouhry činí 18 831 450 dolarů, což je o 1,83 % méně než v předchozím roce. Otázky tak zůstávají. Rozhodli se organizátoři podpořit smíšenou čtyřhru na úkor dvouhry? Podle dostupných čísel se zdá, že ano. Právě tento krok, který jde proti dosavadnímu trendu navyšování odměn, může podle španělských médií vyvolat mezi hráči bouřlivou reakci.

Pátý grandslam, jak se podniku v kalifornské poušti přezdívá, začíná 4. března. Titul mezi muži bude obhajovat po zdravotních problémech se vracející Brit Jack Draper, mezi ženami se pokusí potvrdit své postavení ruská hvězda Mirra Andrejevová.

Z českých tenistů mají jistou účast Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Do kvalifikace zasáhnou Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

Z Indian Wells se naopak omluvili Karolína Plíšková, Tomáš Macháč i Barbora Krejčíková.

Ostuda pro pátý grandslam. S tímhle tady máme hrát? Tenisté v Indian Wells se zlobí

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Přidat komentář
paddy
28.02.2026 09:48
sponzoři už nechtějí platit smile
zajímavé, že v r. 2009 ženy braly více peněz a žádná si určitě nestěžovala ohledně neférovosti smile

Year ATP WTA Combined
2026 9 415 725 9 415 725 18 831 450
2009 3 645 000 4 500 000 8 145 000
2026 vs. 2009 (násobek) === inflace USA
2.58 2.09 2.31 === 1.54
p.a.
5.7% 4.4% 5.1% === 2.6 %

hráčům tedy rostou PM 2x rychleji než inflace
americké mzdy rostly nepatrně nad inflací, o cca 3.1 %

není tajemství, že v profesionálním sportu obecně je stále více peněz, a daří se mu lépe než celé ekonomice
Reagovat
Krisboy
28.02.2026 09:36
Špatný míče, špatnej povrch, nižší odměny.
Prestiž pátého GS neustále stoupá.
Reagovat
PTP
28.02.2026 09:41

Kdo to tam má rád, tak nastoupí jistě i zadarmo.
Reagovat
pantera1
28.02.2026 09:24
Takovej si byl fešák a uděláš ze sebe skina řízlýho náckem . Hlavně, ať seš zdravej a vrátíš se mezi nejlepší a skomplikuješ big tú pořádně dominanci .
Reagovat
Nola
28.02.2026 09:37
ja ti neviem, ale treba prijat jeho volbu, ze zhodil haro, niektorych chlapov opustaju vlasy vekom, tak on vyskusal, ako ho prijmu fanynky aj bez vlasov, mne je sympaticky stale, taky Nadal a Federer nosili dlhsie vlasy skoro celu karieru, vylepsovali si tym image, Novak naopak, mne je naopak sympaticke, ze sa nepotrebuje pacit svojim vyzorom, ale tenisom, ktory hra, tym samozrejme neznizujem kvality Fedexa a Nadala, lebo tu na mna vyletia niektori fanatici
Reagovat
pantera1
28.02.2026 09:46
Noleho legendární pažit . On se mi libí jako chlap,Teda trochu bych ho vykrmila. Když je někde v civilu je to úplně jiný člověk. Ale sedí mu i to tenisové oblečení a Krokodýl ho lafí to se musí nechat. Rafa s Rožérem jsou, jak říkáš skvělí tenisté, ale jako chlapi se mi nelíbí ani jeden, obvzlášť Rafa Kapybara
Reagovat
frenkie57
28.02.2026 09:52
Kapybara....
Reagovat
Nola
28.02.2026 10:25
Nole je chodiaci testosteron, o tom to je, ale trebars mne sa pacia viac ini tenisti, babyFed napriklad... a niektori su mi vyslovene neprijemni, trebars behal, telefonista....

uznavam, ze grecky Adonis, Sasha su pekni chlapi, ale nechcela by som ani jedneho
Reagovat
pantera1
28.02.2026 10:34
Mně se líbí i když už nehrají Robredo a Lopéz. Griša a Saša jsou pěkní a miláček Tommy Paul .
Reagovat
PTP
28.02.2026 10:38
Mně se líbí Bob...
Reagovat

Nový komentář

