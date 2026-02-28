Nečekaný tah. Organizátoři v Indian Wells snížili odměny, očekává se bouřlivá reakce
Zatímco v posledních letech, zejména po pandemii covidu-19, finanční odměny na největších turnajích stabilně rostly, letošní rozhodnutí jde opačným směrem. Organizátoři letošního Indian Wells přistoupili ke snížení rozdělovaných financí mezi hráče, což představuje bezprecedentní krok.
Dlouhodobá nespokojenost mezi hráči přitom narůstá. Světoví tenisté stále častěji upozorňují na nepoměr mezi zisky turnajů a částkami, které jsou rozdělovány mezi hráče, především v závěrečných fázích. Pandemie přinesla výrazné navýšení odměn v kvalifikacích i v úvodních kolech, což bylo dlouhodobě požadováno a vnímáno jako spravedlivý krok.
Zásadní změny přicházejí i letos. Zatímco finanční prostředky pro smíšenou čtyřhru byly ve snaze zvýšit atraktivitu soutěže výrazně navýšeny, konkrétně až na trojnásobek, mužská i ženská čtyřhra zaznamenaly pouze dvouprocentní nárůst. Největší zásah však pocítila dvouhra – ve všech kolech, včetně kvalifikace, došlo ke snížení odměn o více než čtyři procenta.
Celková dotace turnaje pro dvouhry činí 18 831 450 dolarů, což je o 1,83 % méně než v předchozím roce. Otázky tak zůstávají. Rozhodli se organizátoři podpořit smíšenou čtyřhru na úkor dvouhry? Podle dostupných čísel se zdá, že ano. Právě tento krok, který jde proti dosavadnímu trendu navyšování odměn, může podle španělských médií vyvolat mezi hráči bouřlivou reakci.
Pátý grandslam, jak se podniku v kalifornské poušti přezdívá, začíná 4. března. Titul mezi muži bude obhajovat po zdravotních problémech se vracející Brit Jack Draper, mezi ženami se pokusí potvrdit své postavení ruská hvězda Mirra Andrejevová.
Z českých tenistů mají jistou účast Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Do kvalifikace zasáhnou Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.
Z Indian Wells se naopak omluvili Karolína Plíšková, Tomáš Macháč i Barbora Krejčíková.
zajímavé, že v r. 2009 ženy braly více peněz a žádná si určitě nestěžovala ohledně neférovosti
Year ATP WTA Combined
2026 9 415 725 9 415 725 18 831 450
2009 3 645 000 4 500 000 8 145 000
2026 vs. 2009 (násobek) === inflace USA
2.58 2.09 2.31 === 1.54
p.a.
5.7% 4.4% 5.1% === 2.6 %
hráčům tedy rostou PM 2x rychleji než inflace
americké mzdy rostly nepatrně nad inflací, o cca 3.1 %
není tajemství, že v profesionálním sportu obecně je stále více peněz, a daří se mu lépe než celé ekonomice
Prestiž pátého GS neustále stoupá.
Kdo to tam má rád, tak nastoupí jistě i zadarmo.
