Nehrála jsem nejlepší tenis, při podání jsem neviděla míček, smutnila Anisimovová
V letošním Wimbledonu zaplatila Anisimovová tvrdou daň za nezkušenost, když podlehla ve finále Ize Šwiatekové dvakrát 0:6. V New Yorku však psala tenistka s ruskými kořeny úplně jiný příběh. Nejdříve se ve čtvrtfinále Polce za londýnskou potupu pomstila, aby se následně po obrovské bitvě s Naomi Ósakaovou probila do boje o titul.
"Abyste prohráli finále, musíte se do něj nejprve dostat," připomněla s tím, že na svůj posun může být hrdá. V posledních měsících udělala výrazný krok kupředu, přesto ji mrzelo, že v rozhodující chvíli nehrála svůj nejlepší tenis.
"Byla to neuvěřitelná atmosféra, snažila jsem se si to užít, obzvlášť ve druhém setu, kdy jsem se začala vracet do utkání. Měla jsem velkou podporu a to mi hodně pomohlo zůstat v zápase. Je to pro mě obrovská motivace k další práci a k tomu, abych ještě někdy dostala možnost zahrát si o grandslamový titul," říkala Američanka.
Zápas ale viděla kriticky. "Cítila jsem, že jsem po celý zápas nehrála svůj nejlepší tenis. Byla jsem hodně nervózní, na tom musím ještě pracovat. Přála bych si, abych hrála agresivněji. Ona hrála úžasně, dělala všechno správně a hodně mi to ztížila. To je realita a musím ji přijmout. Možná kdybych víc bojovala, měla bych víc šancí, ale dnes jsem byla trochu v pozadí."
Za klíč k porážce označila vlastní herní pojetí. "Spěchala jsem a těžko jsem udržovala tempo. Věděla jsem, že pokud chci vyhrát, musím být co nejagresivnější, a i tak by to bylo opravdu těžké. Snažila jsem se zůstat v zápase a přemýšlet, jak jí to ztížit, ale výměny nebyly moc dlouhé. Bylo to velmi těžké a ani jsem si neuvědomovala, že odpaluji víc winnerů než ona."
Američanka zároveň popsala i technické problémy, které jí zápas zkomplikovaly. "Nehrála jsem přes den na kurtu se zavřenou střechou. Při podání jsem neviděla míček. Už od rozcvičky jsem si říkala: ‚Tohle bude problém.‘ Nebyl způsob, jak se přizpůsobit, protože jsem při podání neviděla míček, a to pro mě bylo strašně nepříjemné. Věděla jsem, že když si neudržím servis, bude velmi těžké zůstat v zápase."
K Sabalenkové, s níž už odehrála řadu těžkých duelů, měla slova respektu. "Od začátku hrála vynikající tenis. Je zřejmé, proč je světovou jedničkou. Hraje úžasný tenis a dnes to opět předvedla. Má mé maximální uznání. Hodně ji obdivuji, vynakládá velké úsilí, a proto je tam, kde je," uzavřela Anisimovová.
