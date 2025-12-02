Nejdramatičtější podání ruky v roce 2025: Předvedli se Collinsová, Ostapenková či Tsitsipas
Collinsová – Šwiateková
Ocenění virální handshake roku by rozhodně vyhrála Collinsová. Její výraz při podání ruky s Igou Šwiatekovou na United Cupu obletěl svět, a i sama Američanka si z momentu udělala srandu na sociálních sítích, čímž tomu dodala ještě větší šťávu.
Napětí mezi hráčkami sahá až na olympijské hry 2024, kdy Collinsová skrečovala proti Šwiatekové kvůli zranění a obvinila světovou jedničku z neupřímnosti u sítě. Později sice svá slova mírnila, ale energie mezi nimi zůstala nezaměnitelně chladná.
Na United Cupu se Collinsová vyhnula očnímu kontaktu a vypadalo to, že přetočila oči v sloup. O pár hodin později zveřejnila screenshot s popiskem: "Nevím, jestli jste si toho všimli, ale… nový rok, stará já." A aby toho nebylo málo, obrázek si nastavila jako profilovou fotku na Instagramu.
Fils – Tsitsipas
Zápas Artura Filse proti Tsitsipasovi na Masters v Římě byl vypjatý nejen na výsledkové tabuli, ale ještě více po konci utkání u sítě. Francouz zvítězil po obratu 2-6, 6-4, 6-2 a poté se oba pustili do ostré slovní výměny, kterou musel utnout až rozhodčí na umpiru Greg Allensworth, jenž je šel od sebe oddělit.
Spor vznikl z nedorozumění. Tsitsipas nastřelil Filse na síti a omluvil se, jenže francouzský mladík tu omluvu vůbec nezaregistroval. I když situace působila napjatě, vítěz to po utkání shodil ze stolu. "Všechno v pohodě," řekl na pozápasové tiskové konferenci. "Jen jsme mluvili o průběhu zápasu. Nedělejte si žádné starosti."
Putincevová – Sakkariová
Tenisoví fanoušci dobře vědí, že když je na kurtu Julija Putincevová, drama nikdy nebývá daleko. Její duel na Bad Homburg Open se Sakkariovou to jen potvrdil. Řekyně postoupila po bitvě 7-5, 7-6 a připsala si teprve třetí výhru nad hráčkou z TOP 30 v této sezoně, ale na oslavy nebyl čas.
Putincevová doslova plácla Sakkariovou do ruky, vyhnula se očnímu kontaktu a rázně odpochodovala ke své lavičce. Tehdy až 86. hráčka žebříčku, to ale jen tak být nenechala. Sarkastický úklon od Kazachstánky situaci ještě vyhrotil, takže Řekyně přešla na druhou stranu sítě, a v diskuzi pokračovala. "Buď prostě… člověk," řekla soupeřce. O chvíli později mikrofony na kurtu zachytily už nyní virální větu: "Nikdo tě nemá rád."
Shapovalov – Dedura
Diego Dedura posunul pojem "užít si svůj moment" na úplně novou úroveň. Sedmnáctiletý Němec si na domácí půdě v Mnichově připsal první výhru na okruhu ATP poté, co Denis Shapovalov kvůli zranění skrečoval. Dedura ale slavil, jako by právě vyhrál grandslam. Burcoval publikum a pak nohama vyryl do antuky obří kříž, na který si lehl s rozpřaženýma rukama.
Později vysvětlil, že jeho netradiční oslava vycházela z vděčnosti a z jeho křesťanské víry. Vypadl v kvalifikaci a do hlavní soutěže se dostal jen proto, že se Gaël Monfils odhlásil. Stal se tak prvním hráčem narozeným v roce 2008 či později, který vyhrál zápas na ATP Tour.
Shapovalov z jeho oslav evidentně nadšený nebyl. O týden později v Madridu ho kamery zachytily, jak na vedlejším kurtu žertovně napodobuje Němcovu oslavu a směje se se svým týmem, zatímco teenager hrál jen pár metrů od něj.
Ostapenková – Townsendová
Nejvirálnější handshake roku 2025 patří určitě střetu mezi Taylor Townsendovou a Ostapenkovou na US Open. Lotyšku rozčílilo, že se ji Američanka neomluvila za míček, který tečoval pásku. U sítě své soupeřce vmetla, že "nemá žádnou úroveň ani vzdělání", což se na kurtu číslo 11 setkalo s hlasitým bučením. Stěžovala si i na údery Townsendové při rozehrávce.
Američanka situaci během pozápasového rozhovoru vysvětlila: "Řekla mi, že nemám žádné vzdělání ani úroveň a že uvidím, co se stane, až spolu budeme hrát mimo USA. Těším se na to, už jsem ji porazila v Kanadě, což je mimo USA, tak uvidíme co dalšího mi řekne." Ostapenková popřela jakýkoli rasový podtext a zpočátku odmítala omluvu, ale po rozsáhlé kritice nakonec zveřejnila formální omluvu na Instagramu.
Tsitsipas – Altmaier
A nakonec tu máme opět Tsitsipase. Řecký tenista na sebe znovu nechvalně upozornil na US Open, kde prohrál ve druhém kole s Danielem Altmaierem, kterému podlehl až po pětisetové bitvě. Při podání ruky si se soupeřem chtěl vyjasnit situaci ze začátku čtvrtého setu, kdy ho Němec vyškolil podáním spodem a následně přeloboval. To se bývalé světové trojce samozřejmě nelíbilo a v dalším průběhu utkání svého soupeře nastřelil na síti.
"Příště se nediv, proč jsem tě napálil, ano? Když budeš podávat spodem, zasloužíš si to," řekl naštvaně Řek u sítě. Německý tenista se však do konverzace zapojit nechtěl a po podání ruky šel obloukem k rozhodčímu.
