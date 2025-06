Nejkrásnější tenis se hraje na trávě, říká před Wimbledonem Alcaraz

Jeho jméno skloňuje tenisový svět ve všech pádech. Není divu. Carlos Alcaraz (22) současnému dění dominuje a potvrdit to hodlá i na zítra startujícím nejslavnějším turnaji světa Wimbledonu. Boje v All England Clubu ovládl v předcházejících dvou letech a letos by rád zkompletoval hattrick. Pokud by uspěl, připsal by si zároveň svůj šestý grandslamový titul, druhý v této sezoně.

Carlos Alcaraz během tréninku ve Wimbledonu. (@ ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)