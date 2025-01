Nejlepší deblistka této generace? Zní to hezky, usmívala se Siniaková

Když Kateřina Siniaková dostala na tiskové konferenci po triumfu na Australian Open otázku, jaké je to být nejlepší deblistkou této generace, cítila hrdost. Poté, co s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily ve finále tchajwansko-lotyšskou dvojici Su-Wei Hsieh a Jelena Ostapenková 6:2, 6:7, 6:3, získala už desátou grandslamovou trofej. Ocenila, že si s Townsendovou rozumí na hřišti i mimo něj, a cílí na další výzvy.

"Zní to hezky, když to takhle řeknete. Užívám si to. Čtyřhry hraju ráda a jsem ráda, že mohu říct, že mám všechny tyhle úspěchy," řekla Siniaková. "Když jste profesionální sportovec, tak prostě tvrdě pracujete a snažíte se přidat další a další. Když to tedy někdo z vás takhle řekne, je to milé," doplnila.

Osmadvacetiletá Siniaková vyhrála na Australian Open čtyřhru potřetí. V letech 2022 a 2023 uspěla po boku Barbory Krejčíkové. V dnešním finále s Townsendovou sice nevyužily ve druhém setu vedení 5:3 a sadu ztratily v tie-breaku, ve třetím dějství ale duel dotáhly k vítězství.

"Jsem nadšená. Byl to velmi těžký zápas a jsem moc ráda, že jsme to dokázaly. Bojovaly jsme a jsem šťastná, že mohu tu trofej znovu držet. Je to pocit, který si chci užít co nejdéle," uvedla Siniaková.

Vzájemnou spolupráci ocenila i Townsendová, která získala se Siniakovou druhý grandslamový titul. Vloni spolu triumfovaly ve Wimbledonu. "Pro mě je klíčové, že si s Katkou tak dobře rozumíme. Proto jsme dobré. Není to náhoda," řekla Townsendová. "Jsme schopné si sdělit naše pocity a podpoříme se bez jakéhokoliv odsuzování. Nejlepší jsme v tom, jak se podpoříme, když je druhá dole," doplnila osmadvacetiletá Američanka.

Vedle dvou grandslamových titulů se obě hráčky dostaly také vloni do semifinále US Open a do finále Turnaje mistryň. Na turnajích "velké čtyřky" mají zápasovou bilanci 16:1 a měly by spolu odehrát v této sezoně i další grandslamy.

"Užívám si to. Známe se od juniorek, ale nikdy jsme spolu nemluvily. Tahle cesta je horská dráha a miluju to. Taylor je úžasná holka a jsme kamarádky. A i dnešní zápas ukázal, jak moc si pomáháme," podotkla Siniaková.

Oslavy jubilejního grandslamového triumfu, díky němuž se osamostatnila v českém historickém žebříčku na druhém místě od Heleny Sukové, si ale rodačka z Hradce Králové moc neužila. Po utkání zamířila na letiště, neboť by se měla hned příští týden představit na turnaji v Linci.

"Teď letím do Linze, ale to je život nás tenistů. Když jsem tady vyhrála naposledy, tak jsem si to užila a letěla až další den a bylo to skvělé. Letos zase pokračuji dál. Mám co dělat, ale s tím se počítá. Neměnila bych to, raději budu spěchat na letiště a mít trofej, než letět další den bez trofeje. Singl je pořád priorita," těší se Siniaková na další tenisová dobrodružství.

V Rakousku vyzve v prvním kole sedmou nasazenou Jelinu Avanesjanovou z Arménie, ve čtyřhře se představí po boku Číňanky Shuai Zhang.