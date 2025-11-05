Nemocná Keysová odstoupila před posledním zápasem z Turnaje mistryň
"Jsem zklamaná, že jsem nemohla odvést maximum a musím odstoupit," uvedla Keysová v prohlášení. Po pondělním zápase s Amandou Anisimovovou nepodala své krajance ruku, což naznačovalo, že není zdravotně v pořádku a nechce soupeřku nakazit.
Alexandrovová byla druhou náhradnicí za další ruskou tenistkou Mirrou Andrejevovou, kterou ve čtvrtek čeká zápas ve čtyřhře s Dianou Šnajderovou proti Kateřině Siniakové a Američance Taylor Townsendové. Možnost zasáhnout do dvouhry proto nevyužila.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Není ale v pohodě..je to videt