Nemocná Keysová odstoupila před posledním zápasem z Turnaje mistryň

DNES, 14:45
Aktuality 1
Madison Keysová (30) dnes kvůli viróze nenastoupí k poslednímu zápasu na Turnaji mistryň v Rijádu proti Jeleně Rybakinové (26) z Kazachstánu. Nahradí ji Ruska Jekateřina Alexandrovová (30). Rybakinová má už před utkáním jisté první místo ve skupině Sereny Williamsové a postup do semifinále.
Profily hráčů
Keys Madison
Madison Keysová do svého třetího zápasu na Turnaji mistryň nenastoupila (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

"Jsem zklamaná, že jsem nemohla odvést maximum a musím odstoupit," uvedla Keysová v prohlášení. Po pondělním zápase s Amandou Anisimovovou nepodala své krajance ruku, což naznačovalo, že není zdravotně v pořádku a nechce soupeřku nakazit.

Alexandrovová byla druhou náhradnicí za další ruskou tenistkou Mirrou Andrejevovou, kterou ve čtvrtek čeká zápas ve čtyřhře s Dianou Šnajderovou proti Kateřině Siniakové a Američance Taylor Townsendové. Možnost zasáhnout do dvouhry proto nevyužila.

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
alcaraz.dva
05.11.2025 18:24
Krajance Alexandrovove Andreevova dohodila kseft
Není ale v pohodě..je to videt
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist