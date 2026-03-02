Nešlo o stížnosti ani kritiku turnajů, vysvětluje Tsitsipas. Po nešťastném vyjádření posílá omluvu

Stefanos Tsitsipas (27) se v minulém týdnu vyjádřil k důvodu proč nestartuje na turnajích v Jižní Americe. "Blízký východ byl vždycky finančně zajímavější," řekl upřímně a potvrdil, že svůj kalendář organizuje především podle toho, kde dostane více peněz. Jeho nešťastné vyjádření sklidilo velkou kritiku a řecký tenista na ni musel reagovat, aby uvedl věci na pravou míru. "Jen jsem vysvětloval to, co je v profesionálním tenise všeobecně známé, nevyjadřoval jsem negativitu vůči jakékoli zemi nebo turnaji," obhajoval se.
Stefanos Tsitsipas po nešťastném výroku posílá vysvětlení (@ Mohamed Faiz Khan / Alamy / Profimedia)

Tsitsipas je v poslední době známý spíše svými upřímnými, ale často nešikovně podanými komentáři než tenisovými výsledky. V minulém týdnu odpovídal na otázku, proč nezkusil místo podniků v Dauhá a v Dubaji třeba antukovou šňůru Golden Swing, kde je slabší obsazení a mohl by zde přidat body do žebříčku, kterým se stále propadá. Jeho vysvětlení vyvolalo vlnu kritiky.

"Jižní Amerika mi nikdy nenabídla dost peněz, abych ji vážně zvažoval. Blízký východ byl vždycky finančně zajímavější. Evropské turnaje také nabízí lepší částky," řekl upřímně. To se nelíbilo například jeho kolegovi Argentinci Franciscu Cerúndolovi či širší tenisové komunitě a stal se terčem kritiky. Řecký tenista tak po pár dnech od tohoto nešťastného výroku přišel s omluvou a vysvětlením.

"Na okruhu mají hráči mimo prize money jen velmi omezené možnosti, jak finančně podpořit svou kariéru. Realita je taková, že turnaje ATP 250 a ATP 500 jsou často jedinou příležitostí, kde existují startovné," reagoval na svém instagramu a pokračoval ve vysvětlování známého faktu, že turnaje těm největším hvězdám platí, aby se jejich podniku zúčastnili. Tsitsipas tedy potvrdil, že kalendář organizuje především podle toho, kde dostane více peněz. "Tohle pro mě není nic neobvyklého. Je to normální pro mnoho hráčů, zejména těch, kteří soutěží na nejvyšší úrovni," dodal.

Vyloučil také, že by cíleně kritizoval Jižní Ameriku a její turnaje či fanoušky. "Nešlo o stížnosti ani kritiku turnajů. Jen jsem odpovídal na otázku, proč můj kalendář někdy vypadá tak, jak vypadá. Jen jsem vysvětloval to, co je v profesionálním tenise všeobecně známé, nevyjadřoval jsem negativitu vůči jakékoli zemi nebo turnaji," obhajoval se a vyjdření ukočil tím, že si váží každého místa, ve kterém může hrát a do budoucna by rád soutěžil i v jiných regionech, než doposud.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
aligo
02.03.2026 14:47
Koho Cipísek ještě zajímá? Vždyť už není ani v TOP42
Krisboy
02.03.2026 14:07
Za co omluvu? Prostě byl jen upřímný. Kolikrát hrál Golden Swing třeba Federer nebo Djokovič?
alcaraz.dva
02.03.2026 14:46
Přesně tak..tennis je byznys, ať se nám to líbí nebo ne
