Nešťastný konec souboje kamarádek. Nosková jde na US Open dál po skreči a vyhlíží Muchovou
Nosková – Lysová 6:4, 3:0 / skreč
Všechny předchozí tři souboje šly na stranu Noskové, ovšem v tom posledním ve stejné fázi nedávno ve Wimbledonu se česká favoritka pořádně nadřela a vyhrála až ve třech setech. Také v New Yorku začala výborně, dominanci si tentokrát udržovala a Lysová jí nakonec stejně jako loni na Livesport Prague Open vzdala.
Nosková sehrála ve třetím gamu výborný game na returnu a po forhendovém vítězném úderu šla do vedení o brejk. Pak si i díky dvojchybě Lysové na brejkbol vypracovala ještě větší náskok a za stavu 5:1 disponovala třemi setboly na returnu. Na úvodní dva, které měla po sobě, nedokázala vrátit servis soupeřky do kurtu a na ten poslední si Lysová pomohla podáním.
Při skóre 2:5 si Lysová nechala ošetřovat záda a pauza se nakonec protáhla, jelikož Němka musela absolvovat ošetření mimo kurt. Několikaminutová přestávka Noskovou rozhodila, poprvé na turnaji čelila brejkbolu a set nedoservírovala. Díky luxusnímu vedení ale měla druhý pokus a ten už proměnila.
Druhou sadu zahájila Nosková tím nejlepším možným způsobem a hned v úvodním gamu sebrala Lysové podání. Po slabším úseku v předchozí sadě už zase nastartovala svou dominanci a dostala se do výrazného náskoku 3:0 se dvěma brejky v zádech.
Lysovou podobně jako předtím v úvodním setu jednoznačně přehrávala a německá tenistka se rozhodla za stavu 4:6, 0:3 a 0:30 ze svého pohledu utkání skrečovat.
Nosková se do třetího kola na grandslamech probojovala potřetí v kariéře a premiérově na US Open. V této fázi uspěla loni v souboji s tehdejší světovou jedničkou Igou Šwiatekovou na Australian Open (čtvrtfinále) i proti Kamille Rachimovové letos ve Wimbledonu (osmifinále).
V letošní sezoně má Nosková velmi nestabilní formu a nedávno si prošla kratší krizí, když včetně nezvládnutého finále na Livesport Prague Open prohrála tři zápasy po sobě. Při obhajobě titulu před týdnem v Monterrey, kterou zakončila ve čtvrtfinále, se ale zase rozjela.
Její další soupeřkou na US Open, kde startuje počtvrté v kariéře a letos začala solidním výkonem proti kvalifikantce Dalmě Gálfiové, bude krajanka a semifinalistka posledních dvou ročníků Muchová, nebo znovuzrozená veteránka Cirsteaová.
Výsledky dvouhry žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
