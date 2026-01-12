Nezájem Češek o Ostravu trvá. Krejčíková a Vondroušová dají přednost turnaji v cizině

Na ostravský turnaj WTA se nepřihlásila ani jedna z předních českých tenistek a teď musí pořadatelé řešit další komplikaci. V pondělí se totiž potvrdilo, že na domácí halovou akci nedorazí poslední šampionka Barbora Krejčíková (30) ani další grandslamová vítězka Markéta Vondroušová (26).
Poslední šampionka Barbora Krejčíková do Ostravy nepřijede (© IZHAR KHAN / AFP)

Pro české fanoušky a možná i pořadatele to byl šok. Na ostravský turnaj WTA se totiž nepřihlásila ani jedna z českých tenistek figurujících v TOP 100 žebříčku. Momentální seznam přihlášených pro hlavní los tak zahrnuje jen cizinky a zároveň v něm nenajdeme žádné výraznější jméno.

Už před pár dny to vypadalo, že se stoprocentní jistotou nedorazí vítězka posledního ročníku 2022 Krejčíková ani další česká grandslamová šampionka Vondroušová. To se v pondělí, kdy entry list odhalila souběžně hraná pětistovka v Abú Zabí, potvrdilo.

Krejčíková a Vondroušová totiž skutečně dají přednost luxusnějšímu a většímu podniku na území Spojených arabských emirátů. Seznam přihlášených hráček už vydal i další turnaj ve stejném týdnu, v Kluži ovšem žádné české jméno nefiguruje.

Ostravský turnaj se do kalendáře WTA vrací po dlouhých čtyřech letech a pořadatelé se chlubili výjimkou pro naše tenistky a lákali na špičkový tenis. Jenže hrací pole v tuto chvíli postrádá jakékoli výraznější nebo české jméno.

K dispozici mají zřejmě čtyři divoké karty a ještě mohou některou z předních českých tenistek získat. Termín je však nešťastný, a pokud divoké karty rozdají hvězdným Češkám, nedostane se na naše mladé a talentované naděje, které by ji skutečně potřebovaly.

Hlavní soutěž v Ostravě se bude konat v termínu od 1. do 7. února. Tedy v týdnu ihned po skončení Australian Open a před startem prestižních tisícovek v Dauhá a Dubaji.

Ondřej Jirásek
Komentáře

4
fandorin78
12.01.2026 18:02
Termín Ostravy je v naprosto nevhodnou dobu. Představa, že tenistky z teplé Austrálie poletí do studeného Česka a potom se zase budou trmácet do teplých Emirátů, je dost naivní. V nabitém kalendáři vítězí pragmatismus. Peníze také hrají roli, určitě větší než vidina potenciálně snadno získaných bodů do žebříčku.
bardunek666
12.01.2026 17:52
Vondroušová má obecně komplex z malých turnajů a na WTA250 prakticky nestartuje. Asi je to pod její úroveň. Už si ani nevzpomínám, kdy se třeba naposledy objevila v Praze...
Tennis_Luke
12.01.2026 17:11
V kalendáři jsou po dlouhé době 2 české turnaje. Dva. Jen dvakrát za rok můžeš hrát doma. A místo účasti doma, zvlášť s takovým polem, kdy můžeš získat titul prakticky s průměrnou hrou, dáš přednost Arábii. Je to plivnutí všem fanouškům do tváře a jen další důkaz, že domov tyhle hráčky mají v MC. Tady mají jen rodiny.
GaelM
12.01.2026 18:05
To nemá se vztahem k domovu nic společného. Tenisová elita prostě pracuje po celé planetě a když uspořádáš turnaj nejnižší kategorie v jednom z nejhorších termínů v roce, nemůžeš se divit, že se hlavní hvězdy nepřetrhnou přijet.

Jediné, co jim můžeme mít za zlé, pokud některá z nich nakonec přece jenom přijede a bude startovat na divokou kartu. Protože všechny hráčky do stovky se mohly normálně do MD přihlásit a WC nechat pro mladé naděje.
